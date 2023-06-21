Белорусское дерби: Саснович победила Азаренко на турнире в Берлине
- 21.06.2023, 19:06
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Матч закончился со счетом 6-4, 6-4.
Стало известно, что в белорусском дерби на теннисном турнире WTA-500 в Берлине победила Александра Саснович.
Саснович играла против бывшей первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко. В 1/16 финала турнира Саснович оказалась сильнее. Матч закончился со счетом 6-4, 6-4.
Теперь в 1/8 финала турнира соперницей Александры Саснович будет теннисистка из Греции Мария Саккари.
Еще одна белоруска, участвующая в турнире, — вторая ракетка мира Арина Соболенко, она в 1/8 финала сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Соревнования в Берлине финишируют 25 июня.