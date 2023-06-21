«Большая вода» отступила от 32 населенных пунктов правобережья Херсонской области
- 21.06.2023, 19:20
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Подтопленными остаются три населенных пункта.
Вода уже отступила от 32 населенных пунктов на подконтрольной Украине правобережной части Херсонской области, которые были затоплены из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Об этом 21 июня сообщается в Facebook Херсонской ОВА.
«Сейчас средний уровень воды составляет 50 см, что на шесть сантиметров меньше, чем утром. Подтопленными остаются 595 жилых домов в трех населенных пунктах – Херсоне, Новогреднево и Благодатовке. Все службы продолжают работать на местах для преодоления последствий подрыва», – сказано в сообщении.
В ГСЧС Украины сообщали утром, что кроме трех населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, подтопленными остаются еще 17 на временно оккупированной территории на левом берегу.