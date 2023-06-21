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«Большая вода» отступила от 32 населенных пунктов правобережья Херсонской области

  • 21.06.2023, 19:20
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«Большая вода» отступила от 32 населенных пунктов правобережья Херсонской области

Подтопленными остаются три населенных пункта.

Вода уже отступила от 32 населенных пунктов на подконтрольной Украине правобережной части Херсонской области, которые были затоплены из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Об этом 21 июня сообщается в Facebook Херсонской ОВА.

«Сейчас средний уровень воды составляет 50 см, что на шесть сантиметров меньше, чем утром. Подтопленными остаются 595 жилых домов в трех населенных пунктах – Херсоне, Новогреднево и Благодатовке. Все службы продолжают работать на местах для преодоления последствий подрыва», – сказано в сообщении.

В ГСЧС Украины сообщали утром, что кроме трех населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, подтопленными остаются еще 17 на временно оккупированной территории на левом берегу.

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