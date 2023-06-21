Визовый центр Испании в Минске возобновил работу
- 21.06.2023, 19:22
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Появились и первые даты на подачу документов для получения визы.
В белорусской столице возобновил свою работу визовый центр (ВЦ) Испании. Появились и первые даты на подачу документов для получения визы, пишет Точка.by.
Визовый центр Испании возобновил работу в новом офисе по адресу Толстого, 8.
В среду, 21 июня, центр выставил первые даты на подачу документов — 22 и 23 июня. Но сейчас свободных мест на подачу не осталось — практически все (если не полностью все) разобрали программисты для визовых агентств.
К слову, в самом визовом агентстве предлагают не надеяться на быструю подачу, своих клиентов специалисты ориентируют на июль-август.
Сроки готовности визы — примерно две недели: ее проставляют в консульстве в Москве.
Напомним, визовый центр Испании в Минске приостановил свою работу с 1 апреля 2022 года.