ВСУ показали работу с американским ЗРК Avenger 21.06.2023, 19:33

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Видео.

Сухопутные войска ВСУ показали американский зенитно-ракетный комплекс Avenger на вооружении у защитников Украины. Видео опубликовано в Facebook Сухопутных войск.

Там напомнили, что на вооружении Avenger — восемь ракет Stinger и пулемет калибра 12,7 мм.

«[ЗРК Avenger] обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности от крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов на малых высотах», — сказано в сообщении.

На видео показана работа Avenger. Командир экипажа с позывным Зодчий рассказал, что, как только украинские защитники получают команду, они как можно быстрее выезжают на позицию, становятся в боевую готовность и начинают ожидать.

«Основная задача — как можно быстрее стать в боевую готовность. Только об этом и думаешь, пока не стал. [Потом] доложил, выдохнул… Теперь остается только наблюдать, ждать и быть внимательными», — сказал он.

Защитник подчеркнул, что они с побратимами отвечают за сон мирных людей и за то, чтобы их близкие и родные «могли жить более-менее спокойно».

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