Бывший начмед шкловской колонии, где умер политзаключенный Витольд Ашурок, пошла на повышение 4 21.06.2023, 19:38

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Наталья Добродеревец

Где она работает сейчас?

На прошлой неделе стало известно, что в мае из шкловской колонии, где умер политзаключенный Витольд Ашурок, уволилась начмед Наталья Добродеревец. Как стало известно «Зеркалу», Добродеревец пошла на повышение.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Зеркалу», что Добродеревец пошла на повышение и теперь работает в ЛТП №7 в Могилеве:

— В Шклове была начальником медицинской части — в Могилеве она замначальника учреждения по лечебно-профилактической работе. Там была майором — тут подполковник. Это ни с чем не связано, она просто пошла на повышение.

В ЛТП №7, куда журналистка «Зеркала» позвонила как жительница города, подтвердили, что Наталья Добродеревец там работает: «Она каждый день на службе, с 8 до 17».

Собеседник «Зеркала» охарактеризовал бывшего начмеда как «грамотного» медика, объяснив, что «на такие должности не берут людей просто так».

— Она хороший человек, честный. И специалист толковый. Такие вот обстоятельства сложились там, — добавил собеседник, имея в виду смерть политзаключенного.

В ИК в Шклове, по информации «Нашай Нівы», на посту начальника режимной части продолжает работать муж Добродеревец Сергей Карчевский.

Напомним, в мае «Альянс расследователей Беларуси» публиковал запись телефонного разговора от 2021 года. На ней женский голос, как утверждал проект, принадлежал Наталье Добродеревец, а мужской — полковнику милиции Александру Козлову. Тогда, еще будучи начмедом, женщина просила перевести ее вместе с мужем из Шклова в другое место из-за случившегося с Ашурком:

— Ситуация становится настолько сложной, что нам с Сергеем, скорее всего, придется уволиться. По сути, произошла настоящая нелепость, однако эта ситуация может грозить мне полным п******* (концом. — Прим. ред.), если я останусь. <…> У нас как раз идет проверка по этому политзаключенному, и я очень надеюсь, что все в итоге получится загладить.

По словам источника «Зеркала», после случившегося в колонию приезжали сотрудники СК, МВД и КГБ, но информация по проверке осталась закрытой.

Напомним, Витольд Ашурок — активист из Березовки и член Партии БНФ. Его задержали в сентябре 2020 года, впоследствии приговорили к пяти годам заключения за участие в акциях протеста. Наказание он отбывал в шкловской колонии. 21 мая 2021 года Ашурок умер за решеткой при невыясненных обстоятельствах. Уголовное дело по этому факту заводить не стали. По официальной версии, он умер от остановки сердца. Родные и соратники политзаключенного убеждены в насильственном характере его смерти.

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