Белорусский музыкант выпустил песню об эмиграции
- 21.06.2023, 20:03
Клип сняли на европейских улицах.
Живущий в Нидерландах белорусский музыкант и основатель группы Leibonik Сергей Башлыкевич выпустил песню Emigrant Song о белорусах, которые вынужденно покинули родину. Клип сняли на европейских улицах.
«Гэта першая песня з майго першага „эмігрантскага“ альбома, які выйдзе неўзабаве. Адчуваю патрэбу адрэфлексаваць тэму пераезду, пасля чаго можна будзе смела зноў вярнуцца да „тупых песняў“, якія, спадзяюся, вы таксама будзеце чакаць і слухаць», — написал музыкант.
Песню надо слушать, но вот вам несколько строк:
«З кожным заездам ў Кракаў да Валеры
Я ўсё больш забываюся ўзор мапідаўскай шпалеры.
Хоць айран не кефір, гранола не каша,
Усё лепш чым без суда сядзець. Скажы, Паша?»
В прошлом году Башлыкевич был с гастролями в Европе и Грузии.