Белорусский музыкант выпустил песню об эмиграции 21.06.2023, 20:03

Клип сняли на европейских улицах.

Живущий в Нидерландах белорусский музыкант и основатель группы Leibonik Сергей Башлыкевич выпустил песню Emigrant Song о белорусах, которые вынужденно покинули родину. Клип сняли на европейских улицах.

«Гэта першая песня з майго першага „эмігрантскага“ альбома, які выйдзе неўзабаве. Адчуваю патрэбу адрэфлексаваць тэму пераезду, пасля чаго можна будзе смела зноў вярнуцца да „тупых песняў“, якія, спадзяюся, вы таксама будзеце чакаць і слухаць», — написал музыкант.

Песню надо слушать, но вот вам несколько строк:

«З кожным заездам ў Кракаў да Валеры

Я ўсё больш забываюся ўзор мапідаўскай шпалеры.

Хоць айран не кефір, гранола не каша,

Усё лепш чым без суда сядзець. Скажы, Паша?»

В прошлом году Башлыкевич был с гастролями в Европе и Грузии.

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