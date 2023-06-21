В Москве найден мертвым создатель первой термоядерной бомбы 21.06.2023, 20:09

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Григорий Клинишов

Григорий Клинишов покончил с собой.

В квартире в центре Москвы найден мертвым Григорий Клинишов, один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, по данным которых Клинишов покончил с собой.

По информации пропагандистов, Клинишов оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными, сказал собеседник агентства.

Согласно справке пропагандистов, Клинишов родился в 1930 году. Он кандидат физико-математических наук. Участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

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