В Минске скопилось много бесхозных котов 11 21.06.2023, 20:20

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Они ждут новых владельцев.

Тысячи бесхозных собак и котов уже отловили по всей стране с начала года. Количество таких животных с каждым годом растет, рассказал на пресс-конференции начальник управления жилищным хозяйством Минжилкомхоза Андрей Ромашко, передает «Зеркало».

«Количество отловленных собак и котов с каждым годом увеличивается. Если в 2022 году по всей стране было отловлено порядка 22 тысяч животных, то уже за пять месяцев текущего года это количество составляет 10 тысяч», — рассказал Андрей Ромашко.

«К сожалению, немногие из этих особей получают новых владельцев», — добавил он. В прошлом году около 10% от всех отловленных животных были возвращены хозяевам, 20% перешли к новым владельцам. «То есть судьба 70% этих животных, к сожалению, в соответствии с законодательством — обречены данные животные на гибель», — отметил Ромашко.

Он считает, что проблема в том числе в том, что вопросы обращения с животными регулируется постановлением Совмина, которое касается больше правил содержания питомцев дома. А сейчас, например имеются вопросы с регистрацией — сложно идентифицировать питомца, если хозяин не хочет.

Но уже разработан и обсуждается, а скоро будет вынесен и на общественное обсуждение, проект закона об ответственном обращении с животными, который позволит урегулировать вопросы их регистрации и идентификации.

В Минске много котиков

У столичного госпредприятия «Фауна города» сейчас 125 собак и 192 кота.

«Котов очень много к сожалению. Учитывая, что у нас есть такая позиция сейчас — минимальное усыпление — поэтому котов очень много. Мы стараемся их, конечно, раздать, нам помогают волонтеры. Но вот на сегодняшний день вот столько. Так что всех приглашаю к нам за котиками. Есть и маленькие, и большие», — сообщила директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская.

В Минске в прошлом году отловили 2 тысячи животных. Из них 78% отдали новым владельцам.

Цариковская заметила, что, возможно, кому-то больно смотреть на большое скопление бездомных животных там, где они содержатся. Поэтому в «Фауне города» установили экран, где можно посмотреть и выбрать себе животное: «И если тебе кто-то понравился — пойти и уже забрать»

Радует работников, когда приходят выбирать питомцев. Но есть и вторая сторона — подброшенные животные: «Причем подброшенные настолько нагло… Выходишь за ворота — коробка стоит. Заходишь с другой стороны — сумка лежит. Может сумка лежать с маленькими котятами, которые в ней могут уже задохнуться, пока мы их найдем. Вот эта ситуация очень сильно нас волнует».

Надеюсь, что нам удастся переломить эту их позицию

Председатель Ассоциации зоозащитных организаций Оксана Давыденко видит мощный положительный сдвиг за время существования ассоциации. Однако считает, что надо «закрывать кран», чтобы «у нас просто не было потока этих безнадзорных животных». Потому что 70% безнадзорных животных — это животные на самовыгуле либо те, от которых хозяева избавились.

По ее мнению, правоохранительные органы не совсем серьезно относятся к части 2 статьи 16.29 КоАП «Избавление от животного». «И я все-таки надеюсь, что нам удастся переломить эту их позицию», — сказала Давыденко.

Она считает, что если бы уже действующие нормы законодательства выполнялись, то проблема бесхозных животных на 60−70% потеряла бы свою остроту.

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