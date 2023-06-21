Украинские пограничники помогли артиллеристам уничтожить российских минометчиков
- 21.06.2023, 20:30
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Украинские пограничники помогли артиллеристам ВСУ выявить и уничтожить позицию российских минометчиков в Донецкой области.
Об этом сообщает Telegram Госпогранслужбы Украины.
«Нашли и уничтожили. Пограничная аэроразведка обнаружила развертывание минометчиков-оккупантов в Донецкой области и передала координаты артиллеристам из ВСУ», - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, цель была поражена, количество уничтоженных захватчиков уточняется.