Украинские пограничники помогли артиллеристам уничтожить российских минометчиков 21.06.2023, 20:30

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Украинские пограничники помогли артиллеристам ВСУ выявить и уничтожить позицию российских минометчиков в Донецкой области.

Об этом сообщает Telegram Госпогранслужбы Украины.

«Нашли и уничтожили. Пограничная аэроразведка обнаружила развертывание минометчиков-оккупантов в Донецкой области и передала координаты артиллеристам из ВСУ», - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, цель была поражена, количество уничтоженных захватчиков уточняется.

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