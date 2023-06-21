Главный инженер погиб при пожаре в чаусском филиале ОАО «Бабушкина крынка» 1 21.06.2023, 20:40

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Причина пожара устанавливается.

Во время пожара в чаусском филиале ОАО «Бабушкина крынка» погиб главный инженер. Об этом сообщила БелТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

«Сегодня днем поступило сообщение о возгорании в цеху сухих смесей филиала „Чаусский“ ОАО „Бабушкина крынка“. В ходе локализации пожара спасатели МЧС обнаружили тело главного инженера — 62-летнего местного жителя. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — рассказала Татьяна Старосотникова.

Предварительно установлено, что в цеху предприятия силами сторонней организации осуществлялся демонтаж труб. Из-за пожара в цеху, где находится около 450 т сухой молочной смеси, частично обрушилась кровля.

Как сообщает МЧС, сообщение о задымлении в здании цеха по переработке и хранению сухого молока на территории Чаусского филиала ОАО «Бабушкина крынка» поступило в ведомство 21 июня в 13.31.

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили внутри цеха плотное задымление. Из помещения цеха спасатели вынесли в бессознательном состоянии 62-летнего сотрудника предприятия. Бригадой скорой медицинской помощи была констатирована его смерть.

Огнем повреждена кровля и имущество внутри цеха. Причина пожара устанавливается.

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