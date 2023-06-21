Латвия передаcт Украине все свои вертолеты 4 21.06.2023, 20:49

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Рига потратила на помощь Киеву 1,3% своего ВВП.

Латвия приняла политическое решение передать Украине все переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и вертолеты, которые есть в распоряжении ее вооруженных сил.

Об этом на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне в среду заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш, передает корреспондент «Европейской правды».

Кариньш вспомнил, что его правительство приняло решение предоставить Украине военную помощь еще в ноябре-декабре 2021 года, когда об угрозе полномасштабного вторжения РФ начали активно говорить – причем первые ПЗРК Stinger прибыли в Украину за день до начала полномасштабного вторжения.

«С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на разнообразную помощь Украине, в том числе 1% – на военную помощь. Все наши ракеты Stinger теперь в Украине. У нас был парк вертолетов – последние из них еще перекрашивают, чтобы их можно было использовать – последние из них пойдут в Украину», – добавил он.

Также латвийский премьер отметил, что его страна обеспечивает обучение около 3000 военных, а также помогает дронами и боеприпасами, не говоря о гуманитарной и финансовой помощи.

«Мой месседж для вас прост: если такая маленькая страна, как Латвия, может потратить 1,3% ВВП, то можете и вы. Мы не самая богатая нация, но это возможно, и как политик могу сказать: это полезно и с политической точки зрения. Чем больше вы помогаете – тем выше ваши рейтинги», – добавил Кариньш.

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