В белорусских магазинах появились необычные ценники на товарах 5 21.06.2023, 21:04

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Фотофакт.

В магазинах Беларуси появились новые информационные таблички на товарах. Об этом сообщил телеграм-канал «#1 регион», приближенный к пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Так, было опубликовано фото с новой информацией на ценниках в одном из магазинов Брестской области. Кроме информации о наименовании товара, его цены и стоимости за килограмм, добавилась информация о регионе, где товар был произведен. На фото несколько видов печенья, на ценниках которого дополнительная бирка с подписью «Зроблена ў Брэсцкай вобласцi».

Как пояснили в телеграм-канале, такие необычные ценники появились в магазинах Брестской области. То есть жители Брестчины теперь в магазине будут видеть, какой товар произвели в их области и, при желании, поддерживать местного производителя.

- В магазинах первого региона товары из нашей области обозначают табличкой с надписью «Зроблена ў Брэсцкай вобласці», - прокомментировали в пресс-службе.

Правда, в каких именно магазинах уже появилась новация, не уточняется.

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