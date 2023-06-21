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Британец выиграл в лотерею 70 млн долларов

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  • 21.06.2023, 21:33
Британец выиграл в лотерею 70 млн долларов

Имя победителя пока не называется.

Британец выиграл джекпот европейской лотереи EuroMillions. Сумма выигрыша составляет 70 млн долларов. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что победитель должен обратиться за выигрышем в течение 180 дней. Только после того, как выигрыш будет подтвержден, владелец решит, обнародовать ли свое имя.

Издание пишет, что только 16 человек в Великобритании выигрывали у EuroMillions более 140 млн долларов.

К слову, рекордный выигрыш для Соединенного Королевства был зафиксирован 20 июля 2022 года. Тогда британец выиграл 234,5 млн долларов.

А вообще-то самым везучим счастливчиком среди игроков лотереи стала жительница Французской Полинезии. 15 октября 2020 года она выиграла 253 млн долларов.

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