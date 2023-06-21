Британец выиграл в лотерею 70 млн долларов

Британец выиграл в лотерею 70 млн долларов1
- 21.06.2023, 21:33
Имя победителя пока не называется.
Британец выиграл джекпот европейской лотереи EuroMillions. Сумма выигрыша составляет 70 млн долларов. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что победитель должен обратиться за выигрышем в течение 180 дней. Только после того, как выигрыш будет подтвержден, владелец решит, обнародовать ли свое имя.
Издание пишет, что только 16 человек в Великобритании выигрывали у EuroMillions более 140 млн долларов.
К слову, рекордный выигрыш для Соединенного Королевства был зафиксирован 20 июля 2022 года. Тогда британец выиграл 234,5 млн долларов.
А вообще-то самым везучим счастливчиком среди игроков лотереи стала жительница Французской Полинезии. 15 октября 2020 года она выиграла 253 млн долларов.