Британец выиграл в лотерею 70 млн долларов 1 21.06.2023, 21:33

Имя победителя пока не называется.

Британец выиграл джекпот европейской лотереи EuroMillions. Сумма выигрыша составляет 70 млн долларов. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что победитель должен обратиться за выигрышем в течение 180 дней. Только после того, как выигрыш будет подтвержден, владелец решит, обнародовать ли свое имя.

Издание пишет, что только 16 человек в Великобритании выигрывали у EuroMillions более 140 млн долларов.

К слову, рекордный выигрыш для Соединенного Королевства был зафиксирован 20 июля 2022 года. Тогда британец выиграл 234,5 млн долларов.

А вообще-то самым везучим счастливчиком среди игроков лотереи стала жительница Французской Полинезии. 15 октября 2020 года она выиграла 253 млн долларов.

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