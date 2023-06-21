В Минске на месте ТЦ «Счастье» открыли супермаркет 1 21.06.2023, 21:47

Фотофакт.

На минском проспекте Независимости, рядом со станцией метро «Восток», открылся магазин «Санта». Место легендарное и известно как торговый центр «Счастье», пишет Onliner.

Находится новый супермаркет на проспекте Независимости, 155/1. Это напротив «Даны Молл».

Витрины обустроили на площади в 500 «квадратов». В мясном отделе продают свежее мясо, фарш, колбасы и мясные деликатесы. Представители сети сообщают, что в день открытия действует специальное предложение на некоторые товары.

В магазине — большая фиш-витрина с охлажденной и замороженной рыбой, а также разные виды мидий и креветок.

Есть зона фруктов и овощей, хлебобулочный отдел и кулинария с продукцией собственного производства: там готовые салаты, суши, блинчики, запеканки, полуфабрикаты.

Отмечается, что в магазине сделан акцент на доступные цены. Признак скидки — красно-желтые ценники.

Там работают четыре обычные кассы и четыре терминала для самообслуживания. Время работы — каждый день, с 9 до 23 часов.

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