В Минске на месте ТЦ «Счастье» открыли супермаркет

В Минске на месте ТЦ «Счастье» открыли супермаркет1
- 21.06.2023, 21:47
Фотофакт.
На минском проспекте Независимости, рядом со станцией метро «Восток», открылся магазин «Санта». Место легендарное и известно как торговый центр «Счастье», пишет Onliner.
Находится новый супермаркет на проспекте Независимости, 155/1. Это напротив «Даны Молл».
Витрины обустроили на площади в 500 «квадратов». В мясном отделе продают свежее мясо, фарш, колбасы и мясные деликатесы. Представители сети сообщают, что в день открытия действует специальное предложение на некоторые товары.
В магазине — большая фиш-витрина с охлажденной и замороженной рыбой, а также разные виды мидий и креветок.
Есть зона фруктов и овощей, хлебобулочный отдел и кулинария с продукцией собственного производства: там готовые салаты, суши, блинчики, запеканки, полуфабрикаты.
Отмечается, что в магазине сделан акцент на доступные цены. Признак скидки — красно-желтые ценники.
Там работают четыре обычные кассы и четыре терминала для самообслуживания. Время работы — каждый день, с 9 до 23 часов.