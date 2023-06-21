Комитет Палаты представителей США поддержал резолюцию о передаче Украине ATACMS 2 21.06.2023, 21:50

АTACMS имеют радиус действия более 300 километров.

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

В ходе обсуждений председатель комитета, республиканец Майкл Маккол заявил, что ракеты ATACMS критически важны для успеха украинского контрнаступления.

«ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (более 300 километров - ред.), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне», - подчеркнул конгрессмен.

При этом, по его словам, опасения администрации Байдена о возможности ударов по территории России являются неоправданными.

«Украина обещала не использовать их для ударов по территории России», - сказал Маккол, напомнив, что Британия уже передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Отметим, что для того, чтобы в США приняли резолюцию, ее еще должны поддержать в Палате представителей и Сенате.

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