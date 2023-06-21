Комитет Палаты представителей США поддержал резолюцию о передаче Украине ATACMS

Комитет Палаты представителей США поддержал резолюцию о передаче Украине ATACMS2
- 21.06.2023, 21:50
АTACMS имеют радиус действия более 300 километров.
Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.
В ходе обсуждений председатель комитета, республиканец Майкл Маккол заявил, что ракеты ATACMS критически важны для успеха украинского контрнаступления.
«ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (более 300 километров - ред.), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне», - подчеркнул конгрессмен.
При этом, по его словам, опасения администрации Байдена о возможности ударов по территории России являются неоправданными.
«Украина обещала не использовать их для ударов по территории России», - сказал Маккол, напомнив, что Британия уже передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Отметим, что для того, чтобы в США приняли резолюцию, ее еще должны поддержать в Палате представителей и Сенате.