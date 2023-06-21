Белорусский врач скорой помощи назвал простые способы спасения от жары 21.06.2023, 22:04

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В жаркие дни лучше не быть долго под палящим солнцем.

Стали известны простые способы спастись от жары. Об этом белорусский врач Вилейского отделения скорой медпомощи Иван Курьянович рассказал газете «Шлях Перамогi».

Медик сообщил, что в жаркий сезон вызовов, конечно, не бывает больше, чем в сезон инфекционных заболеваний, но выезжать на солнечные или тепловые удары приходится.

- Особенно в самом начале жары, когда организм еще не адаптировался, - пояснил он.

По словам доктора Курьяновича, прежде всего в жаркую погоду следует избегать обезвоживания и для этого отказаться от приема алкоголя. В дневную жару люди с хроническими заболеваниями, пожилые и дети вообще должны быть дома. Да и здоровым взрослым не стоит без необходимости пребывать под палящим солнцем, так как минимум это чревато солнечными ожогами.

Еще важно соблюдение питьевого режима. А одежда должна быть из легких натуральных тканей, плюс нужен головной убор, защищающий от солнца.

Увидев человека, которому предположительно стало плохо от жары, нужно узнать, нужна ли помощь. Если человек без сознания, вызвать скорую. До приезда бригады медиков надо создать пострадавшему тенек, расстегнуть верхние пуговицы одежды, обеспечить доступ кислорода.

А вот кондиционеры в поездках на машине не должны работать на полную мощность, чтобы не простудиться. Машину перед поездкой стоит хорошо проветрить, и только потом включать кондиционер.

- Важно, чтобы освежающий воздух подавался на ноги, - порекомендовал также врач,

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