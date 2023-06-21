«Сосед разбудил, сказал: выходи»: во дворе Минска дерево рухнуло на Tesla 1 21.06.2023, 22:24

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Последствия непогоды ощущались во многих районах города.

Жара в Минске на днях сменилась первым серьезным ливнем за это лето, и последствия непогоды ощущались во многих районах города. Было несколько случаев падения деревьев, на улице Авангардной дерево упало на автомобиль, в котором находились четыре человека — к счастью, никто из них не пострадал.

Тополь высотой с 5-этажный дом

Один из читателей предоставил Onlíner видео, на которое попал момент падения дерева на улице Столетова, недалеко от Авангардной. По его словам, примерно в 17:45 во дворе упал тополь, высотой с 5-этажный дом. Тоже обошлось без пострадавших.

Деревья падают не только от ветра

Не повезло нашему читателю Сергею: в минувшую субботу, 17 июня, дерево рухнуло на Tesla. Машина была припаркована в соотвествии с ПДД в одном из дворов по улице Берута.

— Дерево упало рано утром — я спал. Сосед разбудил, сказал: выходи. Ну я вышел, а там уже милиция, МЧС дерево пилит, машина под ним, — рассказал собеседник.

Он подчеркивает: в то утро, по его сведениям, не было каких-то экстремальных проявлений погоды — ни грозы, ни штормового ветра.

— Просто очень старое дерево. Соседи говорили, что не раз оставляли заявку на его удаление, но вот удалить, выходит, не успели. Приезжал специалист из Академии наук, говорил что-то про третью степень. Ну там труха — сыпется все. Хорошо еще, что на машину, а не на человека. Машина — железо, — отметил Сергей.

Железо железом, а повреждения у Tesla значительные.

— Крыша, задняя часть, фонарь... Впрочем, не так все жутко, как можно представить по фото, — отметил наш читатель.

Теперь Сергей собирает все необходимые документы, рассчитывая получить компенсацию. Если потребуется — через суд.

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