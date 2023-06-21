Бойцы ВСУ при помощи хитрости взяли в плен троих россиян

«Зрозумів уже, куди потрапив?» — бійці 225 батальйону 127 бригади Тероборони взяли росіян у полон на північ від Бахмута. Відео цього моменту зняв командир батальйону Олег «Сірко».



Полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції росіян. Дорогою розвідники… pic.twitter.com/hqON52n4go