Бойцы ВСУ при помощи хитрости взяли в плен троих россиян
- 21.06.2023, 22:38
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Россиянин сам привел в плен двух своих.
Украинские разведчики из 225 батальона 127 бригады терробороны под Бахмутом взяли в плен трех оккупантов без единого выстрела.
Бойцы сделали так, что россиянин сам привел в плен двух своих. Видео опубликовало hromadske.
Запись этого момента сделал командир батальона Олег «Сирко».
«Зрозумів уже, куди потрапив?» — бійці 225 батальйону 127 бригади Тероборони взяли росіян у полон на північ від Бахмута. Відео цього моменту зняв командир батальйону Олег «Сірко».— hromadske (@HromadskeUA) June 21, 2023
Полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції росіян. Дорогою розвідники… pic.twitter.com/hqON52n4go