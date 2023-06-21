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Бойцы ВСУ при помощи хитрости взяли в плен троих россиян

  • 21.06.2023, 22:38
  • 3,032
Бойцы ВСУ при помощи хитрости взяли в плен троих россиян

Россиянин сам привел в плен двух своих.

Украинские разведчики из 225 батальона 127 бригады терробороны под Бахмутом взяли в плен трех оккупантов без единого выстрела.

Бойцы сделали так, что россиянин сам привел в плен двух своих. Видео опубликовало hromadske.

Запись этого момента сделал командир батальона Олег «Сирко».

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