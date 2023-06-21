Павла Данейко исключили из совета директоров Белгазпромбанка 21.06.2023, 22:49

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Павел Данейко

Он находится в Литве.

Белгазпромбанк изменил состав своего совета директоров, следует из документа, опубликованного на Едином портале финансового рынка. В новом составе нет Павла Данейко — бизнесмена, связанного с белорусскими демократическими силами.

В предыдущей версии документа от 15 марта 2022 года Данейко все еще числился в совете директоров Белгазпромбанка. Теперь же в списке членов остались только два независимых директора: Александр Казначеев (топ-менеджер Московского Кредитного банка) и Кирилл Левин (топ-менеджер Россельхозбанка).

Данейко пришел на должность независимого директора в банк в 2018 году, являясь на тот момент руководителем группы компаний ИПМ. В 2020 году он входил в Координационный совет, а в сентябре 2021 года некоторые государственные СМИ подвергли Данейко критике за связи с оппозицией.

Позже экономист покинул страну, сначала жил в Киеве, а сейчас в Вильнюсе. Является административным директором Центра экономических исследований BEROC.

В Беларуси он был известен также как бизнес-лектор, участник наблюдательных советов компаний «Милавица», «Фармленд» и «Гомсельмаш». Входил и в различные авторитетные бизнес-организации, включая общественно-консультативный совет по развитию предпринимательства при Минэкономики Беларуси.

В 1995—1996 годах Павел Данейко был депутатом Верховного Совета XIII созыва, входил в состав фракции «Гражданское действие», которая группировала людей, связанных прежде всего с Объединенной гражданской партией.

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