Украинские десантники захватили вражескую позицию вблизи Марьинки 21.06.2023, 23:18

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Видео.

Десантники 79-й бригады ликвидировали 12 оккупантов и ранили 17 во время штурма позиции российских оккупантов вблизи Марьинки.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и опубликовал видеозапись фрагментов успешного штурма.

«На видео демонстрируется пример удачных тактических действий десантников 79-й бригады во время захвата российской позиции в районе Марьинки. Была применена тактика отвлечения: пока украинский танк отвлекал на себя внимание, штурмовая группа смогла выйти и захватить позицию. Результат: 12 ликвидированных и 17 раненых оккупантов», - отмечает Бутусов.

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