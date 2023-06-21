Украинские десантники захватили вражескую позицию вблизи Марьинки
- 21.06.2023, 23:18
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Видео.
Десантники 79-й бригады ликвидировали 12 оккупантов и ранили 17 во время штурма позиции российских оккупантов вблизи Марьинки.
Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и опубликовал видеозапись фрагментов успешного штурма.
«На видео демонстрируется пример удачных тактических действий десантников 79-й бригады во время захвата российской позиции в районе Марьинки. Была применена тактика отвлечения: пока украинский танк отвлекал на себя внимание, штурмовая группа смогла выйти и захватить позицию. Результат: 12 ликвидированных и 17 раненых оккупантов», - отмечает Бутусов.