Зеленский: Продвигаемся вперед на юге, на востоке держим оборону 21.06.2023, 23:48

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Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о ситуации на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 21 июня, рассказал о ситуации на фронте и ходе наступления Сил обороны.

Глава государства заявил, что на передовой идут жестокие бои, защитники Украины уничтожают врага на юге и в Донецкой области, а на Купянском направлении «уничтожат, что бы там ни планировали российские террористы».

«На Юге — наше движение вперед. Спасибо, воины! На Востоке — держим оборону», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил бойцов, которые сбивают российские вертолеты, и подчеркнул, что важно каждое такое уничтожение.

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