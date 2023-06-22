Белорусский футболист Володько переехал из Андорры на Мальту 22.06.2023, 3:44

Максим Володько

В прошлом году он стал бронзовым призером чемпионата Андорры.

Белорусский футболист Максим Володько переехал из Андорры на Мальту. В прошлом сезоне 30-летний футболист играл за «Санта-Колому», с которой стал бронзовым призером чемпионата Андорры. В 22 матчах забил один гол и отдал пять голевых передач.

Сейчас Володько перешел в «Флориану» из Д1 Мальты. В прошлом сезоне эта команда была 7-й среди 14-ти участников местного первенства.

Максим Володько ранее выступал за БАТЭ, был футболистом национальной сборной Беларуси.

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