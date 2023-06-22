19 международных банков создают мегаплатформу для инвестиций в Украину
- 22.06.2023, 4:19
Подписан меморандум.
Около двух десятков международных организаций во главе с Европейским банком реконструкции и развития в среду, 21 июня, подписали меморандум о создании платформы для совместных инвестиций в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.
Меморандум подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
Институты финансирования развития Большой семерки (G7) согласились создать украинскую инвестиционную платформу еще в мае, но с тех пор количество участников удвоилось.
Кроме ЕБРР, являющегося крупнейшим институциональным инвестором в Украине, меморандум подписали:
→ BII (Великобритания)
→ JBIC (Япония)
→ JICA (Япония)
→ CDP (Италия)
→ FinDev Canada (Канада)
→ Proparco (Франция)
→ DFC (США)
→ DEG (Германия)
→ BIO (Бельгия)
→ COFIDES (Испания)
→ Finnfund (Финляндия)
→ IFU (Дания)
→ FMO (Нидерланды)
→ Norfund (Норвегия)
→ OeEB (Австрия)
→ SOFID (Португалия)
→ SIFEM (Швейцария)
→ Swedfund International (Швеция)
Организации, подписавшие меморандум о взаимопонимании, готовы работать вместе над увеличением масштабов и повышением эффективности и качества деятельности по восстановлению в Украине и соседних странах, испытавших негативное влияние от развязанной Россией войны.
Цель создания общей платформы ЕБРР и финансовых организаций развития Большой семерки для инвестиций в Украину – содействовать софинансированию среди организаций, участвующих в инициативе, путем усиления сотрудничества и обмена информацией в контексте оказания помощи в восстановлении Украины с первоочередным вниманием к частному сектору.