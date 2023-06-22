19 международных банков создают мегаплатформу для инвестиций в Украину 22.06.2023, 4:19

Подписан меморандум.

Около двух десятков международных организаций во главе с Европейским банком реконструкции и развития в среду, 21 июня, подписали меморандум о создании платформы для совместных инвестиций в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Меморандум подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Институты финансирования развития Большой семерки (G7) согласились создать украинскую инвестиционную платформу еще в мае, но с тех пор количество участников удвоилось.

Кроме ЕБРР, являющегося крупнейшим институциональным инвестором в Украине, меморандум подписали:

→ BII (Великобритания)

→ JBIC (Япония)

→ JICA (Япония)

→ CDP (Италия)

→ FinDev Canada (Канада)

→ Proparco (Франция)

→ DFC (США)

→ DEG (Германия)

→ BIO (Бельгия)

→ COFIDES (Испания)

→ Finnfund (Финляндия)

→ IFU (Дания)

→ FMO (Нидерланды)

→ Norfund (Норвегия)

→ OeEB (Австрия)

→ SOFID (Португалия)

→ SIFEM (Швейцария)

→ Swedfund International (Швеция)

Организации, подписавшие меморандум о взаимопонимании, готовы работать вместе над увеличением масштабов и повышением эффективности и качества деятельности по восстановлению в Украине и соседних странах, испытавших негативное влияние от развязанной Россией войны.

Цель создания общей платформы ЕБРР и финансовых организаций развития Большой семерки для инвестиций в Украину – содействовать софинансированию среди организаций, участвующих в инициативе, путем усиления сотрудничества и обмена информацией в контексте оказания помощи в восстановлении Украины с первоочередным вниманием к частному сектору.

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