Хакер нашел в коде Tesla секретный режим Илона Маска 22.06.2023, 5:13

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Видео.

Генеральный директор Tesla Илон Маск, возможно, имеет собственный суперсекретный режим водителя, позволяющий управлять автомобилями Tesla без помощи рук. Об этом сообщает The Verge.

Скрытую функцию, получившую точное название Elon Mode, обнаружил хакер программного обеспечения Tesla, известный как @greentheonly. Найдя и включив Elon Mode, greentheonly отважился протестировать систему и опубликовал несколько черновых видеозаписей. Он не поделился буквальной настройкой Elon Mode на экране, но утверждает, что система настоящая.

Хакер обнаружил, что автомобиль не требовал никакого внимания при использовании программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) от Tesla. FSD – это продвинутая система помощи водителю, базирующаяся на зрительном восприятии, которая находится в стадии бета-версии, но доступна для всех, кто заплатил за нее $15 000.

Система автопилота Tesla требует от водителя подталкивания руля, чтобы подтвердить, что он следит за дорогой. Но во время почти 600-мильного теста greentheonly на Elon Mode не было ни одного такого нарекания. На видео кажется, что хакер управляет ранней моделью Model X.

Среди замечаний, которые greentheonly приводит: система по-прежнему случайно меняет полосу движения и в итоге едет медленно по шоссе.

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