Гиркин предупредил о новом направлении контрудара ВСУ 3 22.06.2023, 7:39

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Ситуация на фронте быстро изменилась.

Российские военные пропагандисты начинают всерьез опасаться возможности ВСУ форсировать Днепр в зоне высохшего Каховского водохранилища и ударить российскую группировку на левом берегу реки во фланг.

Комментируя новые спутниковые снимки водохранилища, бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что украинская армия сможет без проблем преодолеть оставшуюся водную преграду, передает dialog.ua.

В своем Telegram-канале он отметил, что Украина получила от западных партнеров большое количество понтонно-переправочной техники, которая позволит ВСУ оперативно перебросить силы на левый берег без особых проблем.

«Учитывая, сколько западные друзья передали киевским партнерам понтонно-переправочной техники, не такая уж и преграда, если взяться за дело с умом и тщательно все подготовить», - заявил он.

Гиркин напомнил, что подобные операции большое количество раз успешно проводились во время Второй мировой войны, а также гражданской войны в России осенью 1920 года.

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