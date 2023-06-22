В Киеве прогремел мощный взрыв и начался пожар в многоэтажке 1 22.06.2023, 7:44

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Есть жертва и пострадавшие.

Ночью 22 июня в Киеве прогремел взрыв и начался пожар в многоэтажке. ЧП не связано с вражескими обстрелами. По предварительным данным, в одной их квартир произошла утечка газа. Разрушены четыре и повреждены шесть квартир. Были спасены 18 человек. Два человека получили травмы, есть жертва.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, взрыв прозвучал в 3:45 в Днепровском районе по ул. Малышка в 16-этажном жилом доме.

«Предварительно, из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах, возникло возгорание на площади 150 кв. м», – сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Позже он уточнил, что ликвидируется пожар на 7-м и 8-м этажах на площади 250 м. кв.

По предварительной информации, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир.

Спасены 18 человек. К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники.

На месте работают психологи ГосЧС.

«На месте взрыва работает 6 звеньев газодымозащитной службы. В настоящее время 2 человека травмированы. 18 – спасены. Спасательные работы продолжаются», - сообщил Попко.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что под завалами многоэтажки нашли тело одного погибшего.

«Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты», - написал Кличко.

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