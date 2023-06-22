Под Бердянском в воздух «взлетела» военная база РФ 22.06.2023, 7:48

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Зарево наблюдали больше часа.

Ночью возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области произошел взрыв. Прилет был по базе отдыха «Роза», где базировались российские оккупанты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. «В 1:40 в районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен даже в 50 километрах в селе Урзуф в Мариупольском районе», - сообщил он.

Андрющенко добавил, что местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха «Роза» села Азовское Бердянского района.

«После прилета возник пожар. Зарево наблюдали больше часа», - поделился подробностями Андрющенко.

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