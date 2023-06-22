Китайская авианосная ударная группа прошла через Тайваньский пролив

Китайская авианосная ударная группа прошла через Тайваньский пролив4
- 22.06.2023, 7:54
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Тайвань отправил навстречу ответные силы.
Китайская авианосная ударная группа во главе с судном Shandong, 21 июня, прошла через Тайваньский пролив.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство обороны Тайваня заявило, что судно Shandong, введенное в эксплуатацию в 2019 году, плыло в южном направлении через западную часть пролива. Тайвань направил ответные силы для наблюдения за деятельностью Китая.
Следует отметить, что этот авианосец принимал участие в китайских военных учениях вокруг Тайваня в апреле, действуя в западной части Тихого океана. В марте прошлого года он проплыл через Тайваньский пролив, за несколько часов до того, как лидеры Китая и США должны были встретиться.