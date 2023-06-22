ВСУ пробивают сразу два плацдарма на юге, окружая Токмак

ВСУ пробивают сразу два плацдарма на юге, окружая Токмак1
- 22.06.2023, 7:59
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Российская оборона взломана.
Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан заявил, что в течение нескольких последних суток подразделения ВСУ взломали систему обороны России - ситуация настолько серьезная, что оккупанты начали терять контроль над ситуацией.
По его словам, ВСУ пробивают два плацдарма и готовят прорыв фронта.
Первым плацдармом для удара станет расширение освобожденной территории в сторону населенного пункта Васильевка, через который проходит сразу несколько важных дорог.
Одна из них в сторону Мелитополя на юг к побережью Азовского моря.
Вторым плацдармом является территория к югу от Орехова. В дальнейшем оба плацдарма могут быть объединены для окружения с двух сторон города Токмак, который является ключевым для российской обороны на оккупированных территориях Запорожского фронта.
Свитан подчеркивает, что одно из важнейших преимуществ ВСУ - контрбатарейная борьба, которую украинские военные полностью выигрывают у оккупантов.
Поставленные западными союзниками контрбатарейные системы дают возможность выбивать по два десятка российских САУ и артиллерийских орудий в сутки, в результате чего доминирование украинской артиллерии становится все более подавляющим, а продвижение - более уверенным.