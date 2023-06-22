ВСУ пробивают сразу два плацдарма на юге, окружая Токмак 1 22.06.2023, 7:59

10,548

Российская оборона взломана.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан заявил, что в течение нескольких последних суток подразделения ВСУ взломали систему обороны России - ситуация настолько серьезная, что оккупанты начали терять контроль над ситуацией.

По его словам, ВСУ пробивают два плацдарма и готовят прорыв фронта.

Первым плацдармом для удара станет расширение освобожденной территории в сторону населенного пункта Васильевка, через который проходит сразу несколько важных дорог.

Одна из них в сторону Мелитополя на юг к побережью Азовского моря.

Вторым плацдармом является территория к югу от Орехова. В дальнейшем оба плацдарма могут быть объединены для окружения с двух сторон города Токмак, который является ключевым для российской обороны на оккупированных территориях Запорожского фронта.

Свитан подчеркивает, что одно из важнейших преимуществ ВСУ - контрбатарейная борьба, которую украинские военные полностью выигрывают у оккупантов.

Поставленные западными союзниками контрбатарейные системы дают возможность выбивать по два десятка российских САУ и артиллерийских орудий в сутки, в результате чего доминирование украинской артиллерии становится все более подавляющим, а продвижение - более уверенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».