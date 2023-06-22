Беларусь запретила проезд прицепов и легковых авто с польской регистрацией 11 22.06.2023, 8:07

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Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Беларусь запрещает проезд прицепов и полуприцепов с польской регистрацией. Это следует из постановления Совмина №391 от 19 июня, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Запрет также будет распространяться на легковые автомобили с польской регистрацией, если они занимаются грузоперевозками. Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Документом внесены изменения в постановление №247 от 22.04.2022 года «О перемещении транспортных средств». Если ранее в нем содержался запрет на перемещение по территории Беларуси грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах ЕС, то теперь запрет установлен на перемещение:

грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах – членах Европейского союза;

прицепов (полуприцепов), зарегистрированных в Республике Польша;

легковых автомобилей, зарегистрированных в Республике Польша и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными «CMR».

При этом, как и в случае с запретом на перемещение грузовых автомобилей и тягачей, прицепам/полуприцепам можно будет следовать в пункты перегрузки/перецепки. Легковым автомобилям, упомянутым выше, можно будет следовать только через пункты пропуска на белорусско-польском участке границы.

Также постановлением скорректирован перечень мест перегрузки/перецепки, соответствующих им пунктов пропуска и АЗС, на которых разрешено заправлять иностранные транспортные средства. Определен порядок действий транспортной инспекции и таможенных органов в случае обнаружения нарушения запрета на перемещение транспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Документом уточняется порядок установки навигационных пломб при перевозках по территории Беларуси.

Напомним, с 1 июня Польша запретила проезд через границу с Беларусью грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации.

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