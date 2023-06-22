«Путин опозорил российскую разведку, а себя выставил клоуном» 22.06.2023, 8:40

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Как «воскрешение» Залужного и Буданова ударило по Кремлю.

Над попытками российской пропаганды «похоронить» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова смеялись, наверное, все читатели Charter97.org.

Российским пропагандистам уже сложно чем-то удивить, но в этот раз фейкометчики превзошли самих себя, а версию о «гибели» Залужного заикаясь и хихикая на камеру озвучил даже Путин. Но в итоге президент РФ выставил себя клоуном, российскую же разведку он и вовсе «помножил на ноль», пишет obozrevatel.com.

Корежит от одной фамилии

Четко прослеживается закономерность: чем более шатким становится положение России в войне против Украины, тем больше попыток взять реванш хотя бы на информационном фронте – однако и тут провал за провалом. Тем не менее враг не устает предпринимать попытки бить по болевым точкам украинцев.

В мае и июне россияне запустили новую информационно-психологическую операцию (ИПсО) – в этот раз сделав вбросы об «ужасной болезни», «ранениях» и даже о «смерти» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Пропагандисты утверждали, что главком «получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном», что ему «сделали трепанацию черепа», что он «никогда не сможет ходить» и другой бред. Топовые пропагандисты смаковали все эти варианты, а Z-каналы и вовсе стали распространять фото «мертвого Залужного», но сработали топорно – погибшим оказался их же соотечественник, российский оккупант.

Вопрос о местонахождении «железного генерала» был задан и Путину на встрече с российскими «военкорами». Причем президент РФ заявил: «Информация есть, что он погиб, но надо проверять». Затем, услышав уточняющий вопрос вопрос о главнокомандующем ВСУ, Путин и вовсе начал заикаться.

«А-а-а-а, где он, Залужный?», – ответил вопросом на вопрос президент РФ. Тогда пропагандисты сказали, что уже даже есть Telegram-канал под таким названием. На что диктатор снова начал заикаться: «Я-я-я-я-я-я знаю. Мне кажется, что я знаю. Для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он – за границей».

Это видео моментально стало вирусным в сети.

Вскоре фото, а затем и видео с Залужным в своем Telegram-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). А российские пропагандисты еще некоторое время продолжали утверждать. что «это старье».

Шеф ГУР потроллил фейкометчиков

Следующим «объектом» врага стал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, которого также упорно и «лечили», и «хоронили». Причем в этот раз уже и с участием российского государственного информагентства – «РИА Новости». Оно со ссылкой на источники сообщило, что «ракета прилетела в соседний кабинет, шефа ГУР извлекли из-под обломков и через Польшу доставили в военный госпиталь в Берлине».

Это моментально подхватили каналы оккупантов и их пособников. Очень старался и сбежавший в Россию бывший народный депутат от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ» Илья Кива. Он, ссылаясь на «достоверные источники», пытался всех убедить, что «Буданов точно мертв».

Но глава ГУР МОУ «засветился» в Киеве в компании посла Японии в Украине Мацудой Кунинори. Фото с Будановым опубликовала в Facebook первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар. Она иронически подчеркнула, что это «не муляж, все участники встречи живы и здоровы».

Позднее начальник военной разведки заявил в эфире ТВ, что с ним все в порядке. «Воспринимаю это с усмешкой и реагирую так же. Фейки и есть фейки», – сказал Буданов. А в видеокомментарии «Джокеру» Кирилл Буданов от души потроллил «выдумщиков» и передал привет Киве.

Легализация на «высшем уровне»

А вот в России многим сейчас не до смеха. То, что и Залужный, и Буданов очень даже живы и полны сил, вызвало как разочарование, так и волну гнева среди поддерживающих «СВО» россиян.

Интересно, что ответственность за дезинформацию уже попытались свалить на украинцев. По словам ветерана ПГУ (Первого главного управления КГБ СССР, занимавшегося внешней разведкой), это будто бы украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) вбросили фейки о Залужном и Буданове, а «российские структуры, от «военкоров» до Нарышкина и пресс-службы Кремля, без всякой проверки подхватили и понесли».

«Не исключено, что мобильность распространения фейков в российских госструктурах станет основанием для внутреннего расследования. Соответствующие фейковые материалы докладывались в Кремль и были публично озвучены президентом», – написал в своем Telegram-канале бывший гебист.

В российском сегменте Telegram появились и другие гневные посты, в которых возмущались тем, что президент РФ «своим участием в легализации фейков выставил себя клоуном», а также «помножил на ноль российскую разведку», к достоверности данных которой теперь «есть большие вопросы».

Две цели врага

Подобные фейки ожидаемо легко разоблачить. Так чего же добивался враг?

По мнению главного специалиста Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ полковника Тараса Дзюбы, есть две причины продуцирования Россией фейков о «гибели» или «тяжелом состоянии» Залужного и Буданова.

«Первая цель – это срыв контрнаступления ВСУ. В России считают, что у нас как у них – если нет ключевых фигур, то «все плохо, все захлебнулось и закончилось». Враг рассчитывает такими фейками морально поддержать своих и, конечно же, воздействовать на украинцев. Причем россияне используют тот факт, что мы проводим определенные действия на фронте в режиме информационной тишины. А некоторые люди где-то что-то услышали – и это отложилось, не все ищут достоверные источники. Понятно, что фейки в итоге будут разоблачены, но те же пару дней они «поработают». На это у врага и расчет», – говорит офицер.

По его словам, россияне постоянно запускают дезинформацию о «снятии» или «уничтожении» украинского командования. Вчера очередное «отстранение Залужного» начали разгонять с левых аккаунтов в Facebook и на сайтах-клонах новостных украинских ресурсов.

Второй целью врага вбросами подобных фейков является намерение переключить внимание россиян с жесткой конфронтации между главой так называемой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Потому они фейками о Залужном и Буданове показывают соотечественникам, что «у украинцев тоже все плохо». То есть, хотят перебить заявления Пригожина о происходящем в армии страны-агрессора», – говорит Дзюба.

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