У берегов Крыма произошло серьезное землетрясение 5 22.06.2023, 8:48

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Эпицентр находился в северной части Черного моря.

Сегодня утром во временно оккупированном Крыму произошло серьезное землетрясение. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля Украины.

Как отмечается, землетрясение зарегистрировано в 05:42 по киевскому времени из района Крыма. Его магнитуда составляла 4,8 (по шкале Рихтера).

«По классификации землетрясение относится к ощутимым, ощущаемым немногими людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания аналогичны сотрясениям, создаваемым легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть более сильнее-на верхних этажах», - рассказали специалисты.

Источник землетрясения находился в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров.

Жители полуострова пожаловались, что их испугали сильные толчки.

«10 минут назад почувствовали, что кровать очень сильно трясется, зашла в инсту – там многие тоже пишут. Не было информации о землетрясении?» – интересовались жители.

Некоторые крымчане восприняли подземные толчки за очередную «бавовну» и работу российской противовоздушной обороны. Люди жаловались, что даже проснулись от «этих вибраций».

«Только что на Руднева трясло дом, аж проснулись, что было? ПВО, что то прилетело или землетрясение? Трясся нормально так!!! Страшно», «На остряках тоже сильно трясло», «Балаклаву тоже тряхнуло. Дверь ходуном, диван шатается, мы аж проснулись», – писали они.

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