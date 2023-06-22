В Гродно 50-летняя женщина подожгла милицейский автомобиль 7 22.06.2023, 8:54

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Опубликовано видео.

В Гродно «по горячим следам» задержали женщину, которая совершила поджог милицейского автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

21 июня около 17.30 в Гродно на улице Соломовой на стоянке у здания городского отдела милиции подожгли служебный автомобиль. Как утверждают в ведомстве, с «использованием воспламеняющейся жидкости».

«Пострадавших нет, возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками милиции. У патрульного УАЗа повреждено лакокрасочное покрытие. На розыск злоумышленницы был ориентирован весь личный состав милиции города. По приметам сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РУВД в кратчайшие сроки установлена и задержана 50-летняя местная жительница», — заявили в МВД.

О мотивах женщины ничего не сообщается.

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