В Гродно 50-летняя женщина подожгла милицейский автомобиль

В Гродно 50-летняя женщина подожгла милицейский автомобиль7
- 22.06.2023, 8:54
- 4,960
Опубликовано видео.
В Гродно «по горячим следам» задержали женщину, которая совершила поджог милицейского автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
21 июня около 17.30 в Гродно на улице Соломовой на стоянке у здания городского отдела милиции подожгли служебный автомобиль. Как утверждают в ведомстве, с «использованием воспламеняющейся жидкости».
«Пострадавших нет, возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками милиции. У патрульного УАЗа повреждено лакокрасочное покрытие. На розыск злоумышленницы был ориентирован весь личный состав милиции города. По приметам сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РУВД в кратчайшие сроки установлена и задержана 50-летняя местная жительница», — заявили в МВД.
О мотивах женщины ничего не сообщается.