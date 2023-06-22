Врет как дышит 1 Альфред Кох

22.06.2023, 9:03

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Альфред Кох

Серьезно беспокоит психическое здоровье Владимира Владимировича.

Российская сторона вчера весь день радовала нас обилием высококачественных информационных помоев. Сначала Путин сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что «наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. Танки противника горят за милую душу».

Извините за назойливость, но меня серьезно беспокоит психического здоровье Владимира Владимировича. Все-таки он глава ядерной державы. Посудите сами: согласно «Википедии», одна танковая бригада ВСУ имеет в в своем составе 31 танк. Следовательно Путин утверждает, что за две недели его армия разбила в ноль восемь танковых бригад ВСУ! Полностью. Все. На 100%.

Но согласно открытым источникам у ВСУ всего девять танковых бригад! То есть Путин утверждает, что он фактически полностью уничтожил все танковые войска Украины. Тогда чем же она воюет сейчас? И как тогда понимать фразу Путина из этого же интервью, что у Украины «еще есть резервы»?

Ох, кто бы объяснил Путину, что не все мечты сбываются в момент их произнесения. И даже более того: почти никакие… Сеансы Блиновской по «правильному хотению» - еще не гарантия победы в войне. И вот это отсутствие у Путина грани между грубой реальностью и бурными фантазиями - оно очень сильно меня пугает.

Но еще больше меня настораживает фраза «примерно 678 бронемашин». Что значит «примерно»? Я понимаю, если бы он сказал «примерно 700 бронемашин». Но как можно сказать точную цифру и при этом добавить «примерно»? Это то же самое как запомнить номер телефона не точно, а примерно. Путин! А зачем ты тогда говоришь точную цифру (причем повторяя ее дважды в течении пары минут), если она один черт - примерная?

А чего стоят «наши мужики», которые «наколотили» танки? Что это за просторечия? Зачем это? Все это так вымученно, так фальшиво, вся эта игра в народность… Ну, да ладно. Наврал и наврал. Чего с него взять, он же Путин. Врет как дышит.

Но тут в противовес ему Пригожин начал петь какую-то заупокойную песню всей путинской СВО. Будто бы украинские войска уже под Токмаком, что вот-вот выйдут к берегу Молочного лимана, что блокируют Крым, что ВСУ уже начали форсирование Днепра и вышли к Голой Пристани…

Это что такое? Ни независимые эксперты, ни украинцы, ни тем более российские военные ничего этого не подтверждают. К чему это все? Если это не дискредитация российской армии, то что это? Не, реально, у них там в России что-то происходит. Чувак несет какую-то пургу и его никто не наказывает. Хотя любого другого за такие паникерские заявления уже давно бы упекли за решетку.

Впрочем, нет: есть еще Стрелков-Гиркин. Этот вообще прямо заявляет, что Россия эту войну проиграет. И ничего, никакой «дискредитации» никто ему не вменяет. И Пригожин и Гиркин живы-здоровы и гуляют на свободе…

Что-то там сломалось у них в пресловутой путинской вертикали. Нельзя же так открыто и откровенно противоречить своему национальному лидеру! Лидер рассказывает, что он уже всех победил, но тут же его обслуга говорит: нет, все плохо и мы проиграем. Как сказал бы товарищ Швондер: «Это какой-то позор!»

Альфред Кох, t.me

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