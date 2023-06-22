закрыть
22 июня 2023, четверг, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные уничтожили целую роту россиян, только что зашедшую на позиции

1
  • 22.06.2023, 9:21
  • 3,822
Украинские военные уничтожили целую роту россиян, только что зашедшую на позиции

Пехота перебита, грузовики сгорели.

Руководитель группы аэроразведки «Люфтваффе» 129 бригады территориальной обороны Николай Колесник обнародовал кадры уничтожения роты россиян, которые только зашли на позиции.

Колесник отметил: «Видео как на позиции приехала вражеская рота, но с разгрузкой не сложилось. Работа в воздухе аэроразведки 129 ОБр ТРО, точная стрельба артиллерии 47 ОМБр, контрольные от 55 ОАБр.

Спасибо всем причастным! Приятного просмотра, вражеская пехота убита или ранена, бк сдетонировал, грузовики сгорели».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин раскрыл карты
Путин раскрыл карты Петр Олещук
Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин
Орда, что с лицом?
Орда, что с лицом? Артем Черников
Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип