Украинские военные уничтожили целую роту россиян, только что зашедшую на позиции 1 22.06.2023, 9:21

3,822

Пехота перебита, грузовики сгорели.

Руководитель группы аэроразведки «Люфтваффе» 129 бригады территориальной обороны Николай Колесник обнародовал кадры уничтожения роты россиян, которые только зашли на позиции.

Колесник отметил: «Видео как на позиции приехала вражеская рота, но с разгрузкой не сложилось. Работа в воздухе аэроразведки 129 ОБр ТРО, точная стрельба артиллерии 47 ОМБр, контрольные от 55 ОАБр.

Спасибо всем причастным! Приятного просмотра, вражеская пехота убита или ранена, бк сдетонировал, грузовики сгорели».

🎬📽️ Кіно про те, як чотири підрозділи ЗСУ:



Працюючи разом знищують окупантів



Виявили підарську роту, яка заходила на свої позиції

Внаслідок точної роботи піхота частково вбита, або поранена, БК їх детонував більш ніж годину а вантажівки «УРАЛ» згоріли.https://t.co/nFBQmSObY0 pic.twitter.com/JGWgxiuuL1 — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) June 21, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».