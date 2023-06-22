Белорус Алексей Протас выиграл престижный Кубок Колдера 22.06.2023, 9:25

Это второй по статусу трофей в американском хоккее.

Белорус Алексей Протас в составе «Херши» стал победителем Кубка Колдера в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Это чемпионат среди фарм-клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Финальное противостояние получилось очень упорным. В серии до четырех побед «Херши» Протаса лишь в овертайме седьмого матча превзошел «Коачеллу» — 3:2. Белорусский нападающий в решающей игре отметился голевой передачей, сообщает theahl.com.

Всего в плей-офф АХЛ Алексей набрал 13 (5+8) очков в 20 матчах при показателе полезности «+4». Большую часть сезона-2022/23 форвард играл за «Вашингтон» в НХЛ.

До Протаса Кубок Колдера среди наших хоккеистов выигрывали Михаил Грабовский и Андрей Костицын. Это было в 2007 году в составе «Гамильтона».

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