Момент удара Storm Shadow по Чонгарскому мосту попал на видео 22.06.2023, 9:32

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Мост пробило насквозь в двух местах.

После взрыва, который прогремел утром 22 июня на Чонгарском мосту на въезде в оккупированный Крым, над местом поднялся дым. Очевидцы засняли первые минуты после «бавовны» на камеру, передает obozrevatel.com.

Видео уже опубликовали пропагандистские Telegram-каналы. Утверждается, что мост, соединяющий полуостров с Херсонской областью, был атакован примерно в 5:00 четверга. Россияне обвиняют в этом Украину.

Роспропаганда подтвердила, что в результате прилета есть повреждения дорожного покрытия и движение организовано по резервному маршруту.

Гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо утверждает, что для атаки, возможно, использовались ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ от Великобритании. Предатель также поделился фотографиями последствий взрыва.

Российское пропагандистское издание «Известия» пишет, что мост пробило насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста.

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