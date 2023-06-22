«Купили дом за 7 тысяч долларов и вложили полторы» 22.06.2023, 9:39

Молодая семья переехала в деревню — и не жалеет.

Переехать из города в деревню, отказавшись от всех благ цивилизации, многим кажется сложным и непонятным, особенно, когда в семье есть дети. Марина долго не поддавалась на желания мужа перебраться в дом, но Рома от своей идеи не отказывался и от всех проблем и болезней прописывал «свежий воздух и коровку». В итоге семья решилась на покупку хаты, а потом и на жизнь в ней. Ребята сделали там ремонт, провели коммуникации и даже обзавелись той самой коровкой, которая больше напоминает домашнего питомца, как и козы, которые запрыгивают на руки шустрее, чем коты, пишет realt.by.

Во двор Марины и Ромы в деревне Деменичи Жабинковского района Брестской области невозможно не заглянуть. Одних обязательно остановят веранда с фигурным остеклением и узоры на деревянном фасаде старой хаты. Других — качели на высоком хвойном дереве и игривые молодые козочки, которые напрашиваются на ласку. Даже местные тормозят лошадей и прищуриваются у дома, чтобы рассмотреть молодую семью, которая переехала сюда жить. Для здешних жителей это большое событие.

Ребята вместе с двумя детьми променяли квартиру в Бресте на загородную жизнь. Если для Ромы такой быт — дело привычное, то для Марины многое было в новинку. Она родилась в городе и всю жизнь жила там.

— Никогда о переезде не думала. Идея принадлежит мужу, который всегда при возможности говорил, как ему не хватает неба, что его ограничивают многоэтажки. Часто проскакивала фраза «коровки, не хватает коровки», — смеется девушка, поглядывая на мужа. — Он всем прописывал свежий воздух и коровку вне зависимости от того, что у кого болит.

— У меня такая любовь к природе с детства. Я рос в многодетной семье в глубинке в Ивановской области. У нас была и корова, которая нас кормила, поэтому у меня к ней огромная благодарность. Не засыпал пока стакан молока не выпью. Конечно, за образованием нужно было ехать в большой город. В Бресте и познакомился с супругой. Жить в постоянной многозадачности тяжело, мне очень хотелось выдохнуть. Я точно знал, что жизнь за городом то, что нужно. После появления дочки появился весомый аргумент: чтобы дети росли здоровыми, были в гармонии с животными, видели настоящее, а не бетонное, нужно увозить их из города.

Некоторое время семья жила в родительском доме Ромы в Ивановском районе, но там случился пожар и ребята вновь вернулись в квартиру. Желание вкусить деревенскую жизнь у молодого человека никуда не ушло, поэтому поиски места для жизни продолжались.

— Поскольку Роме для счастья требовалось немного, искали вариант, который больше подходил мне. Я не рассчитывала на переезд, если честно. Скорее рассматривала дом как дачу, поэтому в приоритете было найти что-то недалеко от города, — делится Марина. — Мы приезжали в деревни, оставляли объявления о покупке дома, но нам никто не перезванивал. Однажды я задержалась на остановке и увидела такое же объявление, только о продаже. Мы сразу же позвонили. Владелица в доме не жила, но сказала адрес, чтобы мы посмотрели на здание внешне. Стоял ноябрь и найти в нем что-то привлекательное мне лично не удалось. Позже мы приехали сюда с хозяйкой и решили, что поиски закончены — нужно брать.

Хата оказалась крепкой. Рому особо впечатлило наличие на фасаде таблички «Дом образцового санитарного порядка».

— Знаю, что в таких домах жили самые хозяйственные люди. От нашего продавца мы узнали, что первым хозяином был бригадир. Это меня подкупило. Уверен, что для себя он строил из хороших материалов и следил за качеством. Спустя столько лет бревно, стропильная система и печка пребывают в отличном состоянии. Мы купили его за 7 тысяч долларов и еще полторы тысячи ушло на на ремонт и коммуникации.

Менять интерьер ребята начали через год после покупки, а переехать смогли в июне 2022-го. Тогда еще у них не было санузла, а газ привозили в баллонах. Зимой семью согревала печь, а к чердаку приделали бочку, чтобы мыться.

Дом в 90 квадратов построен из профилированного бруса и обшит вагонкой с филенкой. Больше всего трудностей и времени заняла очистка стен от обоев. Марина говорит, что черпала вдохновение в Pinterest. Хотела, чтобы хотя бы несколько комнат выглядели как в новом доме, поэтому где-то стены украшает вагонка.

Без споров в ремонте не обошлось.

— Я очень хотел очистить стену в комнате и оставить ее такой, какая она есть: массивная и брутальная сосна. Представлял, как будет хорошо здесь смотреться зеленый диван или кресло, как буду читать книгу. Мне удалось отстоять отсутствие вагонки. Сейчас одна часть комнаты очищена и окрашена, как и хотела супруга, а вторая — моя. Такая вот фотозона, — смеется Рома. — Пусть видно, что бревна поели жучки, но она натуральная, как наша жизнь. Марина тоже осталась довольна, что подарила мне часть дома.

Единогласным было решение оставить в хате старую русскую печь. Без нее нет деревенской жизни, считает молодой человек. Мастер потрудился и сделал много дополнительных ходов, поэтому тепло она держит долго.

Все остальные работы в доме были косметическими: отшлифовали оконные рамы, покрасили пол.

В доме три жилые комнаты. Все они являются проходными. Рома и Марина решили взять себе самую крайнюю, а детям отдать большую, что служила гостиной.

— Здесь южная сторона и два окна, которые пропускают много солнечного света. Как говорят: «куда не заглядывает солнце, приходят болезни». В будущем планируется пристройка и там мы уже сделаем гостиную и займемся вторым этажом. Его сделаем для детей, — касается планов Роман.

Веранду со двора ребята оставили без обновлений. Ее они планируют снести и увеличить жилую площадь дома за счет пристройки со вторым светом. Там как раз и разместится гостиная. В сенцах было еще помещение в кладовой, но ее Рома и Марина переоборудовали в санузел с душевой кабиной и стиральной машиной.

— В моей деревне детства было 80 дворов, тут — три улицы и больше 100 домов. Почти все хаты превратились в сезонные дачи в 40 км от Бреста. Сюда ходит маршрутка, детей в школу забирает автобус. Я могу сравнить и сказать: сейчас в деревне стало жить проще и легче. Мне в школу приходилось идти пешком много километров даже в самые суровые погодные условия. А в классе со мной училась лишь одна девочка. Уроки делали всегда ибо тогда зачем идти? — с улыбкой вспоминает Рома. — Детям тут хорошо. Повезло с соседями — многодетная семья. Дети между собой дружат. Мы повесили им во качели, сделали тарзанку, в будущем будет городок.

Во дворе Романа и Марины живут еще и животные разных размеров: от морской свинки Чуни, до теленка Ириски. Не отходит от малышек Гиты и Зиты коза Подружка. Она была первенцем. По царски по двору и дому расхаживают кот Лунтик и кошка Элис. А в догонялки играют не только маленькие козочки, но и Ириска, которая мчится за хозяином.

— Хозяйство нам ничего не дает, пока только мы им. Пару месяцев пили козье молоко, но сейчас Подружке нужно своих выкармливать, — показывает четвероногих Марина.

— Пока у нас животные больше для эстетического наслаждения. Мы их любим, гладим. Нравится наблюдать, как меняется мышление у детей. Чувствую, что они ценят животных на другом уровне, хотят о них заботиться. Они для нас члены семьи.

С работой в деревне есть проблемы. Марина — фрилансер и может выполнять задачи из дома. Рома же привязан к городу, но хочет найти недвижимость неподалеку, чтобы там организовать производство. Недавно он закончил курсы для разработчиков. Надеется, что это поможет ему устроится на удаленку.

— Когда только сюда приехали, днями наслаждались видами и не могли сесть за работу. Лишь перечисляли дела и тянули время: «Вот еще 5 минут и пойдем, еще 10 и начну заниматься». Здесь много работы, но и усталости такой нет, как в городе. Бывает выхожу и слезы текут, от того, что ты чувствуешь себя частью природы.

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