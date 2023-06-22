«Честно говорю клиентам: камни на нас воздействуют» 22.06.2023, 9:44

Как белорусский геолог открыл магазин украшений.

Белорусский предприниматель Антон – геолог по образованию. И хоть после окончания университета по профессии он не работал, свою жизнь все равно связал с камнями и минералами. Четыре года назад в минском ТЦ «Московско-Венский» парень открыл магазин украшений, материал для которых находит и отбирает сам, пишет citydog.io.

Геология – ожидание/реальность: «Представление о геологии было наполнено более романтическими чувствами»

Профессию Антон выбрал не случайно: его дедушка – геолог, по его стопам парень и пошел. Вот только признается, что не особо знал тогда, что это за наука на самом деле.

– Я был призером олимпиады, поэтому мог поступать в абсолютно любое место. Сразу подумал про геологию. Правда, тогда мое представление об этой профессии было наполнено каким-то романтизмом и образами из старых советских фильмов: работа полна приключений, геологи – бородатые мужчины с гитарами и в шерстяных свитерах до горла.

Уже после первого курса я был в экспедиции по Беларуси вместе с доцентом нашей кафедры и понял, что, к сожалению, заниматься теми направлениями науки, которые мне были бы интересны, в нашей стране довольно проблематично. Когда я поступал в университет (я сам из очень маленького города), даже не задумывался о том, что, работая по профессии, занимаясь любимым делом, ты не сможешь обеспечивать себя, семью, не сможешь купить элементарно машину, квартиру и прочее. Но как оказалось, это действительно так.

После окончания университета Антон геологом так и не работал. Более-менее прикоснуться к профессии парню удалось во время отработки на предприятии «НПЦ по геологии». Да и то, говорит, там приходилось выполнять работу не геолога, а обычного рабочего.

– Я делал препараты, которые называются шлифы – это тонкая пластинка горной породы толщиной 0,03 мм, которая стачивается вручную. И уже после непосредственно геологи анализируют эти препараты. Занимался этим два года, а потому ушел на вольные хлеба. На тот момент я уже несколько лет занимался продажей минералов и украшений из камней, знакомился с другими геологами (и не только из Беларуси), узнавал про новый материал, как его добывают, как обрабатывают и прочее. Решил развиваться в этом направлении и дальше.

Про знаки зодиака, энергию и камни-талисманы: «Иногда люди спрашивают камни для давления, от почек»

– Вопросы по поводу гороскопов, знаков зодиака и камней мне действительно часто задают. Изначально в таких ситуациях мы предлагали клиентам нашего магазина почитать одну из книг на эту тему. Но мне показалось, что это не совсем верный подход.

Поэтому примерно полгода назад я взял 12-15 источников (сайты, книги), которые мне показались наиболее популярными в плане камней и гороскопов, изучил пересечения (какие камни больше всего встречаются в описании того или иного знака зодиака) и составил большую таблицу. Получился синтетический материал, основанный не на движении планет, не на ощущениях и прочем, а на систематизации знаний.

Но вообще лучше всего выбирать камень по своим внутренним ощущениям.

– А как камни влияют на человека? Или это миф?

– С точки зрения науки никаких доказательств того, что камни как-то влияют на человека, пока нет. Лично для меня – это просто маленькие батарейки, которые влияют на мое эмоциональное состояние. Я для себя четко понимаю, что, подобрав какие-то камни, мне становится намного легче, например, заниматься обычными делами, проводить мероприятия, рассказывать о чем-то, выступать.

Для многих это звучит очень странно: я геолог, человек науки, я за доказательную медицину, но при этом верю, что камни на нас как-то воздействуют. Не знаю, может это просто самовнушение – мне все равно. Честно говорю клиентам, что мой подход такой: я понимаю, что лично мне это помогает.

А вот в плане камней и их влияния на здоровья (например, иногда люди спрашивают камни для давления, от почек) у нас очень жесткий подход – мы никогда никого не консультируем по этой теме. Когда речь идет о здоровье, о влиянии на тело, я за то, чтобы люди в первую очередь обращались к врачам. Могут ли они покупать себе потом какие-то тотемы? Конечно. Но сначала – консультация с доктором по волнующим вопросам.

– Как выбрать «свой» камень?

– Есть огромное количество разных вариантов отбора: начиная от карт таро (к нам иногда приходят и раскладывают их в магазине, чтобы подобрать камень), натальные карты, маятники и прочее. Но у нас есть два подхода – и они оба сводятся к тому, что вы выбираете себе камень сами.

Почему работа с камнями – это сложно: «Чтобы их отмыть, мне понадобилось 3-4 дня 8-часовой работы специальным пистолетом»

– Изначально у нас с моей одногруппницей Олей была идея заниматься коллекционными камнями, но уже в процессе поняли, что это должны быть конкретные изделия. В какой-то момент мы разделили эти два направления: я остался заниматься коллекционными камнями, а Оля взяла на себя украшения.

– Что значит коллекционные камни?

– Наверняка вы знаете такое направление, что такое нумизматика. С минералами похожая история. Кто-то коллекционирует всегда разные камушки с разными названиями, кто-то собирает какой-то один определенный вид. Мы же планировали закрывать потребности всех. Но в итоге оказалось, что именно коллекционеров в Беларуси довольно мало и ориентироваться только на них с точки зрения бизнеса, развития и продвижения – история так себе. Стало понятно, что нужно привозить интересные камни именно в украшения.

Уже больше трех лет проектом занимаюсь только я, как и становлением магазина. Сейчас у нас в команде есть несколько мастеров: кто-то из них придумывает новые интересные модели, кто-то – серьги, а кто-то сосредоточен на том, чтобы повторять наиболее популярные и известные модели.

У каждого свои задачи, каждый занят своим конкретным делом. Когда модель собрана, я или администратор принимаем работу: оцениваем сочетание цветов, сочетание камней и прочее. Если все хорошо, даем добро, на то, чтобы ее допускали в магазин.

– А как вообще к вам попадают материалы? Вы их сами что ли добываете?

– У нас довольно узкое комьюнити, кто-то может дать контакт какого-то хорошего специалиста, с кем-то познакомить. Так я смог найти других геологов или фирмы, которые легально занимаются добычей, – с ними мы и работаем.

Но бывают и исключения. Например, хотим заполучить какой-то иностранный материал, который не можем купить в нужных объемах, – тогда просим кого-то привезти конкретно под нас или поделиться с нами, если кто-то заказал для себя. Благодаря этому у нас есть материал со всего мира.

Сам в командировки за камнями я сейчас не езжу. Как правило, это подразумевает выезд на несколько недель: пока что я не могу оставить магазин на такой длительный период. И еще один момент: камни, которые привозишь из таких поездок, затем моются, шлифуются, полируются. Но в Беларуси с этим есть проблемы – нехватка мастеров. Поэтому возникает вопрос, что с этим делать дальше.

– А самому нельзя это сделать?

– В прошлом году я ездил с коллегами на Хибины (горный массив в России. – Ред.). Это был скорее туристический маршрут, где нас возили по разным точкам, рассказывали про типы месторождений, и мы могли что-то для себя собрать. Так вот, чтобы набранный материал просто отмыть, мне понадобилось 3-4 дня 8-часовой работы специальным водяным пистолетом под давлением. Итог: убитая в хлам ванная (благо ремонта там не было). Работа с камнем – она такая.

Ну и отдельный момент – обработка. Когда я только начал общаться со старшими коллегами, узнал, что они довольно четко разделяют тех специалистов, которые занимаются обработкой камней, и тех, кто занимается торговлей. Но я считал себя самым умным и думал, что все это ерунда: мы сможем делать и то, и то – и будем очень крутыми. Но ошибся: ты занимаешься либо одним, либо вторым, ведь торговля и обработка – это очень разные направления, в которые нужно глубоко погрузиться, чтобы чего-то добиться.

Сейчас наше направление – это продажи, но у меня есть коллеги, которые профессионально занимаются обработкой. Они в этом очень хороши: понимают и чувствуют каждый камень. И у них я либо заказываю обработку какого-то материала, либо выбираю из того, что у них уже есть и что больше всего откликается.

Но есть и еще одна сложность – подделки: «Бывают ли у нас ошибки? Да, к сожалению»

– Когда мы начинали наше дело, одним из посылов было то, что мы используем только натуральные материалы. И это вызывало большое количество проблем, ведь ярких красивых красных, синих камней, как правило, в природе нет: что-то подкрашивается, что-то имитируется стеклом или другими камнями. Из-за этого мы всегда были ограничены в выборе форм, размеров и моделей украшений.

Бывают ли у нас ошибки? Да, к сожалению, бывают. Сейчас существует множество способов имитации, облагораживания. Про некоторые материалы даже и не подумаешь, что это какой-то другой камень или он как-то облагорожен, ведь известен на рынке уже 20-30 лет в неизменном виде. Но, к сожалению, такое случается.

И это довольно серьезная проблема. Те, кто только заходит на этот рынок (мы можем видеть такую ситуацию на Wildberries или других площадках), продает камни, украшения условно дешевле, чем у нас, но о том, настоящие ли они, эти люди не заморачиваются, как правило.

– Какой самый дорогой камень, с которым вам приходилось работать?

– На самом деле я, наверно, в плане камней не очень типичный предприниматель: для меня все равно это остается скорее хобби и не так коммерциализировано, как могло бы. Поэтому каких-то супер дорогих камней пока у нас не было.

Есть какие-то более крупные образцы, которые стоили порядка 4000 руб. Но это действительно большие камни, аметисты, которые я привозил для себя (правда, мне их пока негде красиво поставить в небольшой квартире).

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