«Приведет к тому, что уже на стадии выпускников школ люди будут уезжать» 3 22.06.2023, 9:52

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Эксперт - про отъезд врачей из Беларуси.

В начале декабря прошлого года Лукашенко призвал министерство здравоохранения «кардинально решить проблему» с кадрами в медицинской сфере: «Надо делать так, чтобы у нас не было никакого дефицита». Только о причинах дефицита власть молчит. Весной 2023-го года по всей Беларуси требовалось 4796 врачей-специалистов. Это следует из данных общереспубликанского банка вакансий.

«Белые халаты» спросили у эксперта Центра экономических исследований BEROC Анастасии Лузгиной про массовый отъезд врачей и влияние его на экономику. Спойлер: будет хуже.

- В прошлом году мы видели, что экономика падает в связи с санкциями, потерей рынков и войной. Сегодняшней ситуации характерно то, что экономика перестраивается с Запада на Восток. Раньше рынок Евросоюза был одним из основных для Беларуси, а сейчас экспортеры и импортеры стараются наладить более активное сотрудничество со странами Азии, Африки. А основным торговым партнером остается Россия.

Медицина и здравоохранение — это социальный сектор, который создан для обеспечения здоровья людей и в целом необходим для нормального функционирования экономики. То, что врачи уезжают из Беларуси, сказывается на возможности обеспечения системы здравоохранения кадрами. Проблема уже есть и врачей не хватает. Соответственно, это сказывается на здоровье людей. Отсюда следует ухудшение медицинского обслуживания. Снижение его качества и доступа к лечению могут повлиять на отъезд белорусов из страны.

В Беларуси усиливается контроль за распределением медиков. Помимо действовавших до этого правил по распределению молодых специалистов, сейчас планируется формирование при Минздраве специальных комиссий, которые будут осуществлять контроль за тем, куда будут направлять работать молодых врачей. Все это может привести к тому, что еще на стадии выпускников школ люди будут уезжать учиться в иностранный вузы.

Медицина — дорогая сфера, которая требует постоянного финансирования. Чтобы разрабатывать оригинальные медицинские препараты, развивать современные технологии нужны деньги. При этом в Беларуси уже не один год развивается производство дженериков.

Замещение иностранных препаратов отечественными происходит в том числе за счет ограничения на полках аптек импортных медикаментов, непродление их регистрации для доступа на отечественный рынок. У людей не остается выбора, и они вынуждены переходить на белорусские дженерики, даже если они худшего качества.

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