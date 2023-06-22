Мигранты начали применять новую тактику для штурмов польской границы из Беларуси 6 22.06.2023, 10:07

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Нелегалы стали более агрессивными.

Мигранты используют новую тактику при попытках пересечь польскую границу со стороны Беларуси. О ней рассказала пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальска.

По ее словам, после пересечения границы большая группа мигрантов разбивается на группы по 2-3 человека, чтобы их было труднее обнаружить.

Михальска констатировала рост агрессивности нарушителей. В этом году были повреждены 13 патрульных автомобилей, при этом семь из них в – июне. В польские патрули все чаще летят ветки и камни. Также два автомобиля получили повреждения во время преследования перевозчиков мигрантов, пишет РАР.

Пресс-секретарь Пограничной охраны также повторила опасения, высказанные ранее польскими и литовскими пограничниками по поводу риска провокаций во время саммита НАТО. Она еще раз отметила, что, по мнению польских служб, перед недавно назначенным председателем ГПК Константином Молостовым поставлена задача усилить миграционное давление. Кроме того, увеличению числа мигрантов может содействовать безвизовый режим для посетителей «Славянского базара в Витебске», который пройдет в июле.

Всего за этот год польские пограничники зарегистрировала почти 13 тыс. попыток нарушения границы. В прошлом за весь год было лишь 16 тыс. попыток. Кроме того, были задержаны 400 перевозчиков мигрантов, что больше, чем за весь прошлый год.

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