Последняя борзость кремлевских Александр Сотник

22.06.2023, 10:14

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Александр Сотник

Дальний Восток освоит китайский, а остальные регионы займутся долгими поисками себя.

Социальный лифт в пещере пролетел все поддоны, распахнув победные горизонты перед самыми безнадежными отбросами зоны. Теперь убивать украинцев смогут маньяки и террористы. Пацанва решила, что нефиг патентованной отморози отсиживаться по камерам: пора и кровь пролить за Путина и Ротенбергов.

Повоюете – а там плешивой милости на всех хватит. Вернулись же десятки тысяч зэков помилованными? – теперь вот в институты учиться пойдут. Сам ректор МГУ Садовничий подтвердил, а такой врать не станет: «Не скрою, есть ребята, которые имели судимости, кто-то случайно убил бабушку, кто-то жену. На юридический факультет мы их не возьмем, но на другие специальности – учитесь на здоровье!» Все верно: в пещере выживает хитрый и саблезубый. И если какой-нибудь вредный препод-очкарик не принял зачет – шило в печень отправит его излечиваться от паскудства. А уж если вы – молодая и симпатичная аспирантка – поделитесь своими достоинствами с героем-маньяком. А уж сколько рывков в глубины Вселенной гарантируют Роскосмосу отучившиеся в МАИ вчерашние наркодилеры! А учителям средних школ вообще разрешат преподавать без наличия высшего образования. Так что пещеру ждут великие прорывы. Возвращение к истокам и корням гарантировано окопными вшами!

Российская угроза стала реальнее даже пресловутой советской, которой пугали еще юного Байдена. Теперь уже и шведы констатируют: нападение России на Швецию вполне реально. Если долго размахивать ядерной дубиной – в твою невменяемость поверят многие. А если возвести на трон плешивую крысу с бегающими глазками и лживой пастью – в твою упоротость уверует весь мир. Тем более, что проблема-то не только в Путине и Караганове с Соловьевым. Проблема – в самой массе глубинариев, которые в реальности и являются источником – как власти, так и самой войны. И других мохнатиков у пещеры для вас нет. Либо путинские, подвинутые на ядерных Искандерах, либо пригожинские, кайфующие от всепробивающей кувалды. Статистическую погрешность в виде онемевших от страха пацифистов мы рассматривать не будем. Вне пещеры заходятся в пустой болтовне вчерашние медиа-эксперты, ловко переодевшиеся в политиков. С экспертизой у них как-то не задалось: ни один из всех этих ходорковских, гудковых и пономаревых так и не просек реальность готовящегося вторжения Путина в Украину, и до последнего блеял о том, что «он не решится, потому что трус». И вот теперь те же самые медийные вещуны натянули на себя костюмы спасителей России и прорвались к европейским микрофонам в попытке отмыть империю от фашистского дерьма. Но система использует их как отвлекалочку. С одной стороны безумствует Путин, расчищая себе путь до 2030 года, с другой – бездарная оппозиция, слившая все и демонстрирующая бескомпромиссную битву с собственной тенью. Вчерашние видные юристы, журналюги, олигархи, депутаты и члены правительства превратились во властителей антипутинских дум. Вчера они верещали о невозможности большой войны, сегодня – лгут о нереальности ядерного продолжения. И тысячу раз прав Президент Чехии Петер Павел: присматривайте за русскими в Европе. Эти схематозники вас еще удивят.

Правда, есть еще и Мишустин, которого после визита в Китай жестко оттеснили в самый неприметный угол пещеры – дабы не отсвечивал своей перспективной лысиной. Его и к Эрдогану не пустили, и на питерском сходняке даже слова молвить не дали. Все, что позволили – это срочно проработать поручения крысы, которые те провякала с трибуны. Но что-то явно зреет в кремлевском ящике, потрескивает и искрит. Система на низком старте ждет удара от ВСУ. Она уже готова к перезапуску и трансформации в случае мощного контрнаступления. Правда, туман настолько густой, что не понятно: на каком именно направлении начнется самое главное? И будет ли это реально тем главным или, все-таки, отвлекающим? ВСУ явно не хватает поддержки с воздуха в виде истребителей. Без них и продвижение медленнее, и потерь больше. Но это не помешает украинской армии устроить таврической скотинке смертельный крымздец, после которого только и останется, что молиться на ЮАР или какую-нибудь Эритрею.

На фоне нарастающей истерики Кремля визит Блинкена в Пекин поставил жирное многоточие в процессе формирования двухполярного мира, о котором так грезит Си Цзиньпин. По большому счету, Китай не способен уравновесить полюс Запада, но и воевать с США он тоже не готов. Такая война – даже за Тайвань – привела бы к разгрому Пекина антикитайским альянсом. Поэтому надо договариваться и принимать те плюшки, которые могут утешить прямо сейчас и перефокусировать на другое направление. К примеру, дальневосточные территории, которые исторически принадлежали Китаю, так что никто не будет возражать против их возвращения домой. Китай, конечно, может и сам забрать свое, никого не спрашивая, но всегда приятно, когда чувствуешь поддержку мирового сообщества. Тема России была одной из важнейших. Заручившись обещанием товарища Си, что Пекин не станет снабжать Москву летальным оружием, Байден прямо заявил о реальности угрозы применения Путиным ядерного оружия. «Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего», — сказал Байден группе доноров в Калифорнии, после чего добавил: «Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это правда». Вряд ли Байден ставит перед собой цель шокировать американцев. Каждое его заявление выверено и просчитано. Значит, Вашингтон склоняется к варианту, при котором сохранять пещеру признано нецелесообразным. Какой прок от дремучей территории, населенной воинственными дикарями с перевернутым криминальным сознанием? Так что никакого Мишустина, Ходорковского и Навального, зеленеющего в предпеньковой истерике в мандельном заточении. Просто Путину доверят исполнить то, на что он был «заточен» исторически и к чему шел несколько десятилетий: добить пещеру через последний борзый ядерный замах. Нажать и улететь в крысиную преисподнюю. Или попытаться нажать, но все равно улететь. Вместе с большевистской мечтой о мировом пожаре и пацанской галлюцинацией о криминальном интернационале. Дальневосточные мохнатики освоят китайский, а остальные регионы займутся долгими поисками себя в пост-имперском мире. И будут с завистью засматриваться в сторону Украины, которая в итоге получит все. Но главное – билет в будущее.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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