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Выровняли фронт: ВСУ продвинулись на Таврическом направлении

  • 22.06.2023, 10:25
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Выровняли фронт: ВСУ продвинулись на Таврическом направлении

Украинская армия наступает на Мелитополь и Бердянск.

Украинские военные продвинулись до 1 км на таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершеня во время телемарафона.

По его словам, Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

«Имеем продвижение в сторону противника до 1 км. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемое выравнивание фронта» - рассказал спикер.

Действия врага на таврическом направлении

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 29 раз атаковали наши позиции на Таврическом направлении в целом. Кроме того, совершили 574 обстрела, применяя танки, РСЗО и артиллерию.

«Часто и активно враг атаковал на востоке. В Донецкой области, в районе Авдеевки и Марьинки, получив достойный отпор, отступил. Самое главное - с нашей стороны потерь позиций не допущено», - констатировал Шершень.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают наступательные действия в трех направлениях - на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. На последнем ведутся тяжелые бои. В то же время ВСУ здесь имеют частичный успех на направлении Белогоровка и Диброва.

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