Постукивание по Чонгару 1 22.06.2023, 10:34

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Южной группировке РФ бежать придется только вплавь.

Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал сегодняшний удар ракетами по Чонгарском мостам, связывающим российскую группировку в Запорожской области с оккупированным Крымом:

— Это никакая не Storm Shadow, у которой боевая часть это проникающего типа головка на 450 кг. Фактически, от Storm Shadow мост на Чонгаре должно был разворотить в хлам.

В остальном принимаются все варианты, вплоть до удара со спутников StarLink.

Но я бы хотел в данном контексте обратить внимание на другой момент и для этого упомяну ВВС Израиля. Когда авиация ЦАХАЛ уничтожает объекты террористов, размещенные в многоэтажных домах, они первоначально запускают по крыше этого дома пустую болванку. Таким образом предупреждают об ударе.

Такое «постукивание» дает возможность жильцам эвакуироваться в течение 10-15 минут. Затем наносится удар боевой ракетой или бомбой. Собственно, произошедшее на Чонгаре следует воспринимать именно как «постукивание». Ведь сегодня разрушается эта логистика, а завтра...

Таким образом, пока обрезается связь полуострова с материковым Югом Украины, что создает угрозу для южной группировки РОВ, у такой категории жителей Крыма как «крысчане» есть 10-15 минут (образно, конечно же) для эвакуации. Ибо после только вплавь.

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