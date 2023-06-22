В Беларуси выросло количество российских военных 3 22.06.2023, 10:38

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Новые данные украинской разведки.

Госпогранслужба Украины зафиксировала небольшое увеличение количества российских военных на территории Беларуси. Но опасности они не представляют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

«Российские военные продолжают находиться на территории Беларуси. Но они больше вовлечены в обучение, подготовку. К счастью их количество на данный момент невелико. То есть мы не фиксируем, что у России достаточно сил на территории Беларуси для того, чтобы совершить повторное вторжение по этому направлению», - сказал он.

Демченко напомнил, что в начале этого года - в конце прошлого Госпогранслужба сообщала, что количество российских военных в Беларуси составляло около 10-11 тысяч.

«На данный момент мы фиксируем это количество на уровне около 1,5 тысяч военнослужащих. Их количество за последнее время увеличилось несущественно, где-то на 500 человек. Поскольку раньше мы говорили о количестве на уровне где-то 1 тысячи», - добавил он.

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