ВСУ ликвидировали влиятельного российского офицера под Бахмутом 22.06.2023, 10:41

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Оккупанта «снял» снайпер.

Украинские военные уничтожили влиятельного российского офицера на Бахмутском направлении. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил командир взвода снайперов «Призрак Бахмута» президентской бригады Александр с позывным «Призрак», передает УНИАН.

«Несколько дней назад уничтожили очень влиятельного офицера потому, что много кипиша наделали. В принципе, приоритетные цели - это наше. 380 метров - это минимальная дистанция, с которой мы работаем», - рассказал он.

Военный добавил, что сейчас есть очень большое количество препятствий, поэтому снайперам приходится «вылезать» на очень короткие дистанции. Средняя дистанция для работы - 1200-1500 метров. «Это нормальная дистанция, с которой они свободно работают», - заметил он.

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