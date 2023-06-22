«Я просто живу и делаю то, что хочу» 2 22.06.2023, 10:47

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Белоруска рассказала, каково это — жить с диабетом в 25 лет.

Насте Морозовой 25 лет, и 20 из них она «в танцах» — преподает, ездит на классы к лучшим танцорам мира, участвует в самых смелых проектах и съемках. Красивая, улыбчивая, яркая — таких точно замечаешь в толпе. Сложно представить, но вот уже пять лет девушка живет с сахарным диабетом I типа. Это история, когда нужно постоянно контролировать сахар, колоть инсулин, держать все под контролем и, казалось бы, уйти в режим самосохранения, пишет корреспондент onliner.by. Повод перечеркнуть всю привычную жизнь? Как бы не так.

Мы встречаемся с Настей в кофейне, и она заказывает эспрессо-тоник. Сразу же уточняет, насколько он сладкий. Официантка заверяет, что вкусом мы точно останемся довольны. Я же понимаю вопрос иначе и уточняю, постоянно ли нужно задавать вопрос о сладости любого блюда или напитка. Настя улыбается и говорит, что нет, дело не столько в сахаре, сколько в самом вкусе. К сладкому она относится спокойно, хотя всегда носит его с собой. Без этого никак вот уже пять лет.

«Диабет — это же что-то о старичках»

Диагноз девушке поставили в 19 лет. Оглядываясь назад, она понимает, что первые звоночки появились примерно за два года до этого. Как по учебнику: постоянные усталость и жажда, при которой выпивается литр воды залпом. Максимум действий — это загуглить возможную причину. Первые же ссылки отправляли в сторону диабета. Но тогда еще школьнице и в голову не приходило, что это может быть правдой.

— Я помню, что ухмыльнулась и подумала: диабет — это же что-то о старичках. У меня его точно быть не может. И закрыла Google. Теперь я знаю, что диабет I типа — это частая история именно у молодых и худых.

Что же заставило обратиться к врачу? Совсем другая проблема, которая мешала не повседневной жизни, а любимым танцам.

— Я пошла к врачу, потому что потянула бок, а это мешало танцам. Помню, сижу в поликлинике, там привычная дикая очередь, а у меня скоро тренировка. Сижу и думаю, как искать замену. В итоге захожу к терапевту, рассказываю о травме, мне назначают какое-то лечение. И просто между строк я говорю: мол, знаете, у меня еще дикая усталость постоянно. Все это выпало на конец зимы — начало весны. У меня в разгаре учеба в университете плюс тренировки, и врач сослалась на естественные причины. Но решила перестраховаться: уточнила, что еще вызывает вопросы или беспокоит.

Я рассказала про жажду. И здесь уже врач напряглась и сразу же отправила сдать кровь на сахар.

А дальше — справка с диагнозом на руках, срочная госпитализация с зашкаливающим показателем 29 ммоль/л. Для сравнения: верхняя граница нормы у здорового человека составляет 6 ммоль/л. Уже в больнице героиня познакомится с девушкой, которую с аналогичным показателем привезли сразу в реанимацию. Настя же не только сама пришла на прием в поликлинику, но и через час планировала проводить тренировку.

Принятие диагноза без отрицания, торга и гнева

В больнице Настя проведет месяц. Вместе с направлением на госпитализацию девушке вручили лист со списком практически всех продуктов и соответствующих им «хлебных единиц». В зависимости от съеденных продуктов, содержащих углеводы (а это очень многие), подбирается доза инсулина. Также врачи четко обозначили: диабет неизлечим, нужно учиться с ним жить.

— При больнице есть «Школа диабетиков». Здесь пациенты могут поделиться своей историей, задать вопросы врачам и в принципе понять, как встроить диабет в свою жизнь. На самой первой встрече я услышала: «Хватит относиться к диабету как болезни. Диабет — это образ жизни». Это то, что останется в моей голове навсегда.

И диагноз совершенно никак мне не мешает. Я просто живу и делаю то, что хочу.

Именно на занятиях «Школы диабетиков» Настя впервые поняла, что представляет из себя диабет. Одна из пациенток рассказала, что из-за резкого падения сахара у нее случился обморок. В этот момент она ехала за рулем. Как итог, случилась авария. В то же время на встречах звучали истории о путешествиях, поездках, хобби, работе и вообще обычной жизни.

На принятие диагноза ушел месяц. Девушка признается: это вряд ли была депрессия, но легкими эти дни назвать сложно. Даже внешне диабет сразу дал о себе знать: из-за капельниц и уколов с инсулином всего за две недели она набрала 20 килограммов. Для всегда стройной-звонкой и подтянутой танцовщицы это было нелегкое испытание.

А дальше учет в эндокринологическом диспансере: анализы, ведение пищевого дневника (почти как в школьном: обязательно записывать, что ешь и сколько инсулина колешь).

По последней статистике (начало 2022 года), под наблюдением с диагнозом «диабет I типа» находятся 18 542 белоруса. Это много или мало?

Возможно, лучше понять картину поможет другая цифра. Общее число людей с диабетом обоих типов в нашей стране было 360 532 человека. И за последние 20 лет это число увеличилось в три раза.

Мировая статистика не менее пугающая. Эксперты ВОЗ уже назвали сахарный диабет «болезнью XXI века». С этим диагнозом сталкивается каждый 11-й житель планеты.

Без фанатизма, ограничений и с разрешающей справкой

Сегодня Настя не отказывает себе ни в чем, а к сладкому девушка равнодушна и больше трех лет придерживается идей вегетарианства. В прошлом году она решилась на еще более радикальный эксперимент — сыроедение. Две недели на даче, никакого интернета, только свежие овощи и фрукты, из постоянных развлечений — поездки на велосипеде. Настя говорит, что в этот период действительно чувствовала себя лучше. Но в условиях города, работы и спешки выдержать такой темп в разы сложнее.

Сейчас девушка по-прежнему не ест мясо, но включила в рацион молочку и рыбу. Она опирается на свое самочувствие и анализы, которые сдает постоянно. По словам Насти, диабет вообще учит держать все в жизни под контролем.

— Ни разу за эти годы не было каких-то экстренных ситуаций. С собой у меня всегда есть шприц-ручка с инсулином, сок и что-то сладкое. Ко всем поездкам я тоже готовлюсь основательно. У меня даже есть справка, в которой написано, что я могу провозить лекарства, сладкое, сок. Но пригодилась бумага лишь однажды — в аэропорту Турции. Я брала с собой в ручную кладь много сока, а разрешено ведь всего 100 мл. Я объяснила ситуацию, и все разрешилось без проблем.

Настя рассказывает, что при диабете I типа можно все, даже условный кусок торта. Но дальше нужно подобрать правильную дозу инсулина. В этом главное отличие от диабета II типа, при котором важно соблюдать диету.

— Я лежала в больнице с пожилой женщиной, которая знала, что ей какие-то продукты нельзя. Но звучало: «Ну вот как я не съем пару конфеток? Ну вот хочется же». У некоторых от запрета срабатывает наоборот: буду еще больше! И получается замкнутый круг: запрещенное — таблетка — запрещенное — таблетка. Но это уже про выбор, тут каждый за себя.

Кстати, в Instagram девушка часто постит свой завтрак или обед. Говорит, что делает это для мамы: мол, все хорошо, поела.

«Я делаю все, чтобы не дать себе умереть»

Еще в больнице Настя научилась делать уколы инсулина и правильно прокалывать палец для измерения сахара. Это основная рутина жизни человека с диабетом. Сахар девушка измеряет 7—10 раз в день. И да, каждый раз нужны капелька крови и тест-полоска. В зависимости от показателя нужно принимать решение об уколе. Даже если весь день просто лежать: эмоция, стресс, проходка до кухни могут понизить сахар. Поэтому контроль важен вне зависимости от физической активности.

Для себя Настя сразу после постановки диагноза решила: скрываться и прятаться она не будет. Поэтому уколы делает в кафе, парках, на тренировках — словом, в любом месте, если так нужно.

— Да, иногда ловлю на себе удивленные взгляды, но мне ни разу не пришлось кому-то что-то объяснять. А недавно был совсем милый случай. Я была в кофейне, и мне нужно было сделать укол. За соседним столиком сидели девочки лет по 10. И одна второй говорит: «Смотри, это у нее диабет, она делает специальный укол инсулина, я уже такое видела!» Меня это улыбнуло.

Каждый прием пищи — это режим «калькулятора». Нужно четко понимать, сколько углеводов поступит в организм, и подобрать правильную дозу инсулина. Через два часа контрольная проверка: все ли просчитано правильно, хватает ли организму?

Первое время приходилось постоянно использовать весы: сколько граммов овсянки планируется съесть, сколько нарезать в нее банана — и так каждый прием пищи. Утомительно? Не очень, если от этого в прямом смысле зависит твоя жизнь.

Сейчас стало немного проще: за пять лет с диабетом у Насти уже выработался внутренний счетчик. Он помогает понять, сколько инсулина нужно уколоть, чтобы чувствовать себя нормально.

И конечно, никто не отменял вечерний укол — его нужно делать каждый день в одно и то же время. Это главное отличие от вкалывания инсулина в дневное время. Независимо от места, настроения, обстоятельств каждый день в 22:00 Настя делает этот укол. И так будет на протяжении всей ее жизни.

Аккуратно интересуемся ограничениями по части секса для людей с диабетом.

— На самом деле, мне только один раз об этом говорили. Ведь секс — это физическая активность, поэтому посоветовали скушать банан, если планируется что-то очень динамичное, — смеется девушка.

Но даже постоянный контроль, знания и опыт не могут гарантировать, что все будет хорошо всегда. Одна из таких историй до сих пор вызывает у Насти слезы на глазах, а горлу подкатывает ком. Случилось это чуть больше года назад.

— Прошлой весной я ночевала в доме у родителей. Забыла оставить что-то сладкое возле кровати, а утром все разошлись, и я осталась одна. Я просыпаюсь от того, что не понимаю, где я, что я и не чувствую свое тело. Все из-за того, очень сильно упал сахар. Я ору, потому что понимаю, что мой мозг не работает… Смотрю по сторонам и ищу глазами хоть что-то сладкое. Ничего нет. Я понимаю, что сейчас просто нельзя сдаваться, а времени повысить сахар остается все меньше и меньше. И я начинаю буквально ползти на кухню, хотя мое тело меня ужасно не слушается… Я цепляюсь за все вокруг.

Доползаю до кухни и просто ныряю в банку с компотом… Попутно хватаю банан и начинаю жевать его прямо с кожурой. Я делаю все, чтобы не дать себе умереть.

От этой истории у Насти остались фотографии синяков и царапин. А еще — мысль о том, что она слишком сильно любит людей, которые с ней рядом, и танцы, ставшие делом жизни.

Сколько стоит быть диабетиком в Беларуси?

Из того, что положено диабетикам бесплатно, Настя использует только иглы для шприц-ручки. Все выдают в эндокринологическом диспансере. Здесь же взрослые пациенты могут бесплатно получить глюкометр (по штуке сроком на пять лет), тест-полоски из расчета две штуки на сутки, шприцы или иглы для шприц-ручек. Инсулин также можно получить бесплатно. Но с белорусским у Насти не сложилось, потому что колоть его нужно обычным шприцем, поэтому она стала искать альтернативу у европейских производителей.

— Я писала в Instagram, что диабет — это дорого. Мой инсулин на месяц стоит порядка 400 рублей, и это сразу формат шприц-ручек. Плюс тест-полоски — одной упаковки за 15 рублей (а это 50 штук) мне хватает на неделю. Но сразу оговорюсь: мне помогают родители. В этом нет острой финансовой необходимости, но это уже своеобразная традиция.

Кстати, средний доход у Насти неплохой. Сегодня девушка сама ставит танцы как хореограф, ведет индивидуальные и групповые тренировки. Основную часть заработка тратит на обучение танцам: это инвестиция в себя и свои навыки. В последние месяцы практически живет между Минском и Москвой. Но старается держать баланс и не брать слишком много, чтобы не перегореть.

«Боюсь уснуть и не проснуться»

Еще пять лет назад, когда Настя оказалась в больнице, ее поддерживали не только друзья, но и ее ученики в танцах. После месяца в стационаре мотивировала поправиться одна мысль: как можно скорее вернуться в привычный ритм жизни, преподавать и танцевать.

Когда-то ее любовь к танцам началась с народного ансамбля. С сегодняшними хип-хопом и тверком это вяжется как-то не очень. Но именно там, у станка, во время сложных тренировок пришел первый опыт работы в команде.

— У нас была разновозрастная группа. Были девочки 10 лет, а рядом с ними стоят 18-летние. Когда мы уезжали за границу с концертами, старшие девочки всегда помогали и как бы приглядывали. Помню, как они даже заплетали нам волосы. Мне кажется, разбуди меня сегодня в час ночи, я без проблем станцую что-то из той программы.

В своем Instagram Настя признавалась, что несколько раз не успевала нормально поесть в перерыве между тренировками, и это сказывалось на уровне сахара и ее состоянии. Возможно, проще было бы найти тихую офисную работу? У девушки есть и «вышка» нархоза по направлению «туризм».

— Честно говоря, мне кажется, что мое тело лучше себя чувствует именно во время активности. Да, бывало, что становилось нехорошо, но выпитый сок или перекус все решают, и сахар держится. А вот если я просто лежу дома, то сахар частенько скачет. Будто тело само говорит: «Так, иди займись чем-нибудь».

На одном из крупнейших чемпионатов по танцам в Москве Настя познакомилась с девушкой-организатором и почти случайно узнала, что она тоже живет с диабетом I типа. Среди танцевальной тусовки для Насти это был первый человек с таким же диагнозом.

— На самом деле, это космическая связь. Потому что это не только про любовь к танцам, но и точное понимание, через что вы проходите каждый день.

Со стороны может показаться, что девушка искренне приняла свой диагноз, смело строит планы и живет совершенно обычной жизнью. Но даже спустя годы жизни с диабетом у нее все же иногда проскальзывает вопрос: а каково это — жить полностью здоровой?

У меня никогда не было вопроса «Почему я?». Мне кажется, я правда быстро все приняла. И даже относительно спокойно.

Да, иногда накрывает. Мой самый большой страх тоже связан с диагнозом: я боюсь уснуть и не проснуться. Но благодаря диабету я начала невероятно ценить жизнь. Я могу встречаться с друзьями, танцевать, выходить на сцену или даже делать что-то самое простое… И это уже «уау, классно!».

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