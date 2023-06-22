Фальшивых евро в Беларуси стало в три раза больше 2 22.06.2023, 10:58

1,854

Подделки были изъяты из обращения в 24 населенных пунктах.

В Беларуси за I квартал сотрудники банков выявили 146 поддельных банкнот, поддельные монеты не выявлялись. Об этом сообщает Нацбанк.

Из статистики регулятора следует, что чаще всего подделываются доллары. Такие подделки составили 83% всех фальшивок, обнаруженных за январь — март. Доля поддельных евро — 11%, российских рублей — 4%, белорусских рублей — 1%.

Подделки долларов обнаружены исключительно в номиналах $100 и $50. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество фальшивок номиналом $100 увеличилось на 30%, а номиналом $50 — на 10%.

Нацбанк констатирует, что общее количество выявленных поддельных денежных знаков увеличилось в этом году на 4%. В частности, фальшивых долларов обнаружено больше на 23%, а евро — практически в 3 раза. В 5 раз выявлено меньше поддельных российских рублей.

В Минске выявлено 62% всех поддельных банкнот, в регионах — в пределах 2–16%.

Подделки были изъяты из обращения в 24 населенных пунктах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».