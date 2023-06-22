ВЧК-ОГПУ: В России появился свой «Коля Лукашенко» 3 22.06.2023, 11:12

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Александр Бастрыкин

фото: belta

Его привезли в Брест.

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вчера посетил Беларусь.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ обратил внимание на спутника Бастрыкина: кроме генералов, СК РФ в Бресте представлял Бастрыкин Алексей Александрович. Молодой человек присутствовал на заседании коллегии следователей двух стран, а затем в первых рядах отправился на возложение цветов к мемориалу Брестской крепости.

«Пока это редкие кадры, когда Александра и Алексея Бастрыкиных можно увидеть вместе, но мы не исключаем, что молодой человек будет чаще мелькать на фото по правую руку от главы СКР. Все по старой традиции Лукашенко, которого многие годы сопровождает сын Николай. Вероятно, в династии Бастрыкиных также началась операция «Преемник»: совсем недавно Алексей Бастрыкин выступал на Петербургском международном юридическом форуме, где обсуждал новый вектор развития отношений между Россией и Азией», — пишет ВЧК-ОГПУ.

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