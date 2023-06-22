Невзоров: Болезнь полностью изменила Путина 1 22.06.2023, 11:16

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Александр Невзоров

Главу Кремля поразил тяжелый психический недуг.

Известный журналист Александр Невзоров считает, что психическая болезнь размыла путинский взгляд на мир, пишет ТГ-канал «Можем объяснить».

«Путина, каким мы знали раньше, больше нет. После начала войны поведение российского президента изучают психиатры и аналитики западных спецслужб», — рассказал журналист.

Так он ответил на вопрос Виталия Дымарского в программе «Вдох-Выдох» о мотивах, побудивших Путина начать войну.

«Человек, которого знал я, сильно отличается от ныне существующего Путина. Патология и болезнь полностью искажает и меняет. Чудовищная патология внесла изменения и в его поведение, и его взгляды», — считает Невзоров. По его словам, разложение личности Путина изучает группа экспертов, в которой состоят психиатры, разведчики и аналитики медиа, но о результатах работы этой группы Невзоров ничего не сказал.

Именно поэтому невозможно ответить, что побудило Путина начать эту войну, указал гость программы. В нулевых и десятых журналист занимал пропутинскую позицию, не считался носителем оппозиционных взглядов, и даже был доверенным лицом Путина на выборах 2012 года.

«Мы говорим о существе, находящемся во власти сверхценных бредовых идей. Мы знали одного человека, а сегодня это уже инвалид изувеченный, озлобленный, полностью изменившийся, полностью перекроенный болезнью», — сказал журналист.

«Понятно, что это чудовищное зло, он умалишенный, но этот умалишенный отворил клетки и выпустил много подобий собственных, зла, которое полностью затопило и овладело Россией», — заключил Невзоров.

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