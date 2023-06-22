Невзоров: Болезнь полностью изменила Путина

Невзоров: Болезнь полностью изменила Путина1
- 22.06.2023, 11:16
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Главу Кремля поразил тяжелый психический недуг.
Известный журналист Александр Невзоров считает, что психическая болезнь размыла путинский взгляд на мир, пишет ТГ-канал «Можем объяснить».
«Путина, каким мы знали раньше, больше нет. После начала войны поведение российского президента изучают психиатры и аналитики западных спецслужб», — рассказал журналист.
Так он ответил на вопрос Виталия Дымарского в программе «Вдох-Выдох» о мотивах, побудивших Путина начать войну.
«Человек, которого знал я, сильно отличается от ныне существующего Путина. Патология и болезнь полностью искажает и меняет. Чудовищная патология внесла изменения и в его поведение, и его взгляды», — считает Невзоров. По его словам, разложение личности Путина изучает группа экспертов, в которой состоят психиатры, разведчики и аналитики медиа, но о результатах работы этой группы Невзоров ничего не сказал.
Именно поэтому невозможно ответить, что побудило Путина начать эту войну, указал гость программы. В нулевых и десятых журналист занимал пропутинскую позицию, не считался носителем оппозиционных взглядов, и даже был доверенным лицом Путина на выборах 2012 года.
«Мы говорим о существе, находящемся во власти сверхценных бредовых идей. Мы знали одного человека, а сегодня это уже инвалид изувеченный, озлобленный, полностью изменившийся, полностью перекроенный болезнью», — сказал журналист.
«Понятно, что это чудовищное зло, он умалишенный, но этот умалишенный отворил клетки и выпустил много подобий собственных, зла, которое полностью затопило и овладело Россией», — заключил Невзоров.